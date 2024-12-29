Губернатор впервые выступил с посланием, а пьяный мэр устроил стрельбу: 6 главных событий ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук впервые выступил с посланием к депутатам и жителям округа. Он рассказал о планах развития региона в 2025 году, озвучив интересные инициативы и полезные решения. Однако случились и неприятные события: мэр одного из поселков Югры напился и устроил стрельбу в доме школьника. Это произошло на фоне секс-скандала с его 12-летней дочерью. Подробнее о главных новостях недели с 23 по 29 декабря — в материале URA.RU.
Кухарук впервые выступил с посланием к жителям Югры
Кухарук объявил жителям региона о решениях, которые начнут действовать с нового 2025 года. Среди них:
- наступающий 2025 год станет Годом исторического наследия. Эта инициатива позволит рассказать югорчанам о подвигах героев через историю отечества и округа;
- в ХМАО появится региональный трек «Герои Югры». Он станет локализацией Всероссийской программы «Время Героев». Прием заявок начался уже 25 декабря;
- дети участников СВО, поступающие в колледжи, смогут получить 100 тысяч рублей на оплату обучения. Раннее такая помощь оказывалась только поступающим в вузы;
- из ХМАО начнут летать новые авиарейсы в Тюмень, Минеральные Воды, Тобольск и Курган. Также увеличено количество авиарейсов в Тюмень из Когалыма, Советского и Ханты-Мансийска;
- Югра станет первым регионом в России, который применит механизм промышленного офсета. Это долгосрочный контракт между заказчиком и поставщиком со встречными инвестиционными обязательствами.
Кухарук на новогодние праздники останется в ХМАО
Глава ХМАО встретит Новый год в Ханты-Мансийске. В первые дни 2025 года у Кухарука запланирован ряд важных встреч, поэтому в новогодние праздники он будет работать.
Губернатор с сожалением отметил, что сейчас у него такой плотный график, что сложно найти время для общения с семьей. Несмотря на это, он постарается соблюсти все новогодние традиции своих родных. Некоторые из них он рассказал участникам губернаторской елки. Также Кухарук пообещал «выкроить выходные, чтобы активно отдохнуть здесь у нас, на сибирских просторах».
В Когалыме избрали нового мэра
Бывший вице-спикер думы Когалыма Тимур Агадуллин стал главой города и уже официально вступил в должность. Его предшественник — Николай Пальчиков — управлявший муниципалитетом 11 лет, досрочно сложил свои полномочия в связи с переездом по состоянию здоровья. Кандидатура Агадуллина была согласована округом, а также всячески поддерживается нефтяниками.
Как сообщает источник URA.RU, новый мэр является ставленником и протеже нынешнего председателя городской думы Аллы Говорищевой. По словам инсайдера, он с ноября неоднократно приезжал в Ханты-Мансийск для участия в заседаниях думы и присутствия на других важных мероприятиях.
Мэр из ХМАО устроил пьяную стрельбу в доме 15-летнего подростка
Мэр одного из поселков ХМАО устроил стрельбу из-за интимных отношений своей 12-летней дочери с 15-летним подростком. Глава поселка напился, взял ружье и поехал в дом молодого человека. Не обнаружив его, он несколько раз выстрелил в потолок.
Позже стало известно, что мужчина уже некоторое время знал о столь близких отношениях несовершеннолетних и написал заявление в полицию, так как девочка не достигла даже возраста согласия. «Точкой кипения», из-за которой мер совершил эти неправомерные действия, стал порно-ролик, записанный подростком во время интима с его дочкой.
После скандального выяснения отношений, глава муниципалитета написал заявление об увольнении и заявил, что собирается на СВО. Он ждет отправки на линию боевого соприкосновения уже в январе 2025 года.
Депутату из ХМАО отказали в продолжении строительства школы
Ханты-Мансийское управление Федеральной антимонопольной службы отказало депутату думы ХМАО Михаилу Сердюку в продолжении строительства школы в 20А микрорайоне Сургута. Его компания не смогла достроить в срок учебное заведение, которое должна была сдать по договору концессии к концу 2024 года.
Сейчас готовность объекта составляет менее 50%. По истечении срока ввода объекта в эксплуатацию к концессионеру будут применены штрафные санкции, сообщили в мэрии Сургута. Теперь судьбу школы решит администрация.
Полицейские ХМАО получили внушительные премии к Новому году
Полицейские ХМАО получили новогодние премии в размере месячной зарплаты. Сумма поощрений у всех сотрудников примерно одинаковая — 50-55 тысяч рублей. Она совсем немного отличается лишь в зависимости от заслуг сотрудника. Приятный бонус в конце года был выплачен из сэкономленных ведомством средств, которые остались по итогам года.
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