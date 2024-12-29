В Екатеринбурге в преддверии Нового года стали замечать все больше людей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Некоторые из них поднимают настроение горожанам даже во время поездок. Видео с главными новогодними персонажами публикуют в соцсетях.
«По Екатеринбургу ездит Дед Мороз со Снегурочкой на мотоцикле. Поздравляют с Новым годом и раздают подарки», — сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». С собой они везли флаг мотосообщества «Беркут».
В Академическом районе города заметили машину с тремя Дедами Морозами и Снегурочкой. Багажник автомобиля украшен подарками, новогодней елкой и гирляндой. Видео с проездом машины опубликовал telegram-канал «Академический новости Екатеринбург».
Однако за установку дополнительного освещения на машину полагается штраф. Водителям грозит ответственность по статье 12.5 части 3 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей). Штраф за нарушение — от 500 рублей.
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