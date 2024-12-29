29 декабря 2024

Ребенок пострадал из-за сломанной гирлянды в Нижней Салде

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за неисправной гирлянды произошел пожар
Из-за неисправной гирлянды произошел пожар Фото:

В Нижней Салде (Свердловская область) из-за замыкания неисправной праздничной гирлянды произошел пожар. Его площадь составила один квадратный метр, в результате инцидента пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области.

«Накануне в Нижней Салде произошел пожар в жилом доме из-за замыкания праздничной гирлянды. Предварительно отключив источник замыкания из сети, жильцы самостоятельно потушили пожар до прибытия пожарно-спасательных подразделений. К сожалению, в результате этого инцидента пострадал ребенок», — говорится в telegram-канале ведомства.

Спасатели призвали свердловчан быть внимательными и осторожными при использовании электрических украшений в новогодние праздники. МЧС рекомендует проверять гирлянды перед использованием на наличие повреждений, использовать только сертифицированные устройства, не перегружать розетки, не оставлять гирлянды без присмотра и держать их подальше от легковоспламеняющихся материалов.

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В Нижней Салде (Свердловская область) из-за замыкания неисправной праздничной гирлянды произошел пожар. Его площадь составила один квадратный метр, в результате инцидента пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области. «Накануне в Нижней Салде произошел пожар в жилом доме из-за замыкания праздничной гирлянды. Предварительно отключив источник замыкания из сети, жильцы самостоятельно потушили пожар до прибытия пожарно-спасательных подразделений. К сожалению, в результате этого инцидента пострадал ребенок», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели призвали свердловчан быть внимательными и осторожными при использовании электрических украшений в новогодние праздники. МЧС рекомендует проверять гирлянды перед использованием на наличие повреждений, использовать только сертифицированные устройства, не перегружать розетки, не оставлять гирлянды без присмотра и держать их подальше от легковоспламеняющихся материалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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