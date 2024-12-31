Ким Чен Ын рассказал, почему КНДР завидуют все люди мира

Северная Корея располагает богатым и разнообразным спектром туристических ресурсов, что вызывает зависть у людей по всему миру. Об этом сообщил глава КНДР Ким Чен Ын.
«Северная Корея имеет богатые и разнообразные туристические ресурсы, которым завидуют все люди мира», — передает слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. Лидер страны осуществил визит в туристический город Менсасипри, где недавно были возведены новые гостиницы и торговые центры.
Ким Чен Ын призвал активизировать туристическую отрасль КНДР, подчеркивая необходимость повышения уровня обслуживания и обновления облика страны. Он отметил, что открытие Кальмаской туристической зоны в июне 2025 года станет важным шагом для развития туризма и экономики, а также привлечет местных и международных туристов.
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