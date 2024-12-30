30 декабря 2024
29 декабря 2024

На трассе ХМАО введены ограничения из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе Югра ограничили скорость транспорта
На трассе Югра ограничили скорость транспорта Фото:

Из-за сильного бокового ветра на трассе Югра введены ограничения скорости. Они коснутся участка с 11 по 28 километр, сообщили в управлении автомобильных дорог ХМАО.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными явлениями (боковой ветер) на автомобильной дороге: Югра с 11 по 28 километр вводится временное ограничение максимальной скорости 50 километров в час», — написано в telegram-канале ведомства.

Югорчан просят быть внимательными и осторожными в этот период. Для предупреждения возникновения ДТП необходимо оставаться бдительными и соблюдать ПДД.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января жителей ХМАО ожидает аномально теплая погода и умеренный снегопад — ждать привычных суровых морозов не стоит. Днем 1 января в столице округа и Сургуте ожидается сильный ветер и -6 градусов.

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Из-за сильного бокового ветра на трассе Югра введены ограничения скорости. Они коснутся участка с 11 по 28 километр, сообщили в управлении автомобильных дорог ХМАО. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными явлениями (боковой ветер) на автомобильной дороге: Югра с 11 по 28 километр вводится временное ограничение максимальной скорости 50 километров в час», — написано в telegram-канале ведомства. Югорчан просят быть внимательными и осторожными в этот период. Для предупреждения возникновения ДТП необходимо оставаться бдительными и соблюдать ПДД. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января жителей ХМАО ожидает аномально теплая погода и умеренный снегопад — ждать привычных суровых морозов не стоит. Днем 1 января в столице округа и Сургуте ожидается сильный ветер и -6 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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