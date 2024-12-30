На трассе ХМАО введены ограничения из-за погоды

Из-за сильного бокового ветра на трассе Югра введены ограничения скорости. Они коснутся участка с 11 по 28 километр, сообщили в управлении автомобильных дорог ХМАО.
«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными явлениями (боковой ветер) на автомобильной дороге: Югра с 11 по 28 километр вводится временное ограничение максимальной скорости 50 километров в час», — написано в telegram-канале ведомства.
Югорчан просят быть внимательными и осторожными в этот период. Для предупреждения возникновения ДТП необходимо оставаться бдительными и соблюдать ПДД.
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января жителей ХМАО ожидает аномально теплая погода и умеренный снегопад — ждать привычных суровых морозов не стоит. Днем 1 января в столице округа и Сургуте ожидается сильный ветер и -6 градусов.
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