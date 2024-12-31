31 декабря 2024
30 декабря 2024

В Екатеринбурге из машины выкинули труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, труп, ноги, манекен, 200, двухсотый
Тело был в рабочей одежде (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 31 декабря на улице Селькоровской, 2 из автомобиля Lada Priora выкинули труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«Прохожие сначала подумали, что он в снегу живой лежит. Подошли проверить — мертвый. Труп в рабочей одежде», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге 31 декабря на улице Селькоровской, 2 из автомобиля Lada Priora выкинули труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «Прохожие сначала подумали, что он в снегу живой лежит. Подошли проверить — мертвый. Труп в рабочей одежде», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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