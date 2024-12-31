В Екатеринбурге из машины выкинули труп мужчины

Тело был в рабочей одежде (архивное фото)
В Екатеринбурге 31 декабря на улице Селькоровской, 2 из автомобиля Lada Priora выкинули труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«Прохожие сначала подумали, что он в снегу живой лежит. Подошли проверить — мертвый. Труп в рабочей одежде», — сказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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