Происшествия Криминал В Екатеринбурге из машины выкинули труп мужчины 01 января 2025 в 00:43 Размер текста - 17 + Тело был в рабочей одежде (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 31 декабря на улице Селькоровской, 2 из автомобиля Lada Priora выкинули труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «Прохожие сначала подумали, что он в снегу живой лежит. Подошли проверить — мертвый. Труп в рабочей одежде», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 31 декабря на улице Селькоровской, 2 из автомобиля Lada Priora выкинули труп мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «Прохожие сначала подумали, что он в снегу живой лежит. Подошли проверить — мертвый. Труп в рабочей одежде», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям