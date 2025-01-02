ВСУ нанесли ракетный удар по курскому селу. Видео

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Из-за обстрела ВСУ пострадали несколько гражданских объектов в селе Ивановское
Из-за обстрела ВСУ пострадали несколько гражданских объектов в селе Ивановское Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановскому в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, пострадавших среди людей нет, повреждены объекты инфраструктуры.

«В результате прилетов пострадали исключительно мирные гражданские объекты», — сообщил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что один из ударов пришелся на Дом культуры. Также повреждены отделение почты, торговый центр, школа-интернат, откуда были заранее выведены дети. В одном жилом доме выбиты окна, поврежден незначительный участок газопровода, газоснабжение уже восстановлено.

На месте работают аварийные и оперативные службы, в частности, МЧС, заявил врио губернатора Курской области. Также на месте находится глава Рыльского района Андрей Белоусов. Территорию оцепили полиция и добровольцы из отряда «Барс-Курск», взрывотехники Росгвардии ищут неразорвавшиеся боеприпасы.

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ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановскому в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, пострадавших среди людей нет, повреждены объекты инфраструктуры. «В результате прилетов пострадали исключительно мирные гражданские объекты», — сообщил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что один из ударов пришелся на Дом культуры. Также повреждены отделение почты, торговый центр, школа-интернат, откуда были заранее выведены дети. В одном жилом доме выбиты окна, поврежден незначительный участок газопровода, газоснабжение уже восстановлено. На месте работают аварийные и оперативные службы, в частности, МЧС, заявил врио губернатора Курской области. Также на месте находится глава Рыльского района Андрей Белоусов. Территорию оцепили полиция и добровольцы из отряда «Барс-Курск», взрывотехники Росгвардии ищут неразорвавшиеся боеприпасы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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