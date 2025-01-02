ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановскому в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, пострадавших среди людей нет, повреждены объекты инфраструктуры.
«В результате прилетов пострадали исключительно мирные гражданские объекты», — сообщил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что один из ударов пришелся на Дом культуры. Также повреждены отделение почты, торговый центр, школа-интернат, откуда были заранее выведены дети. В одном жилом доме выбиты окна, поврежден незначительный участок газопровода, газоснабжение уже восстановлено.
На месте работают аварийные и оперативные службы, в частности, МЧС, заявил врио губернатора Курской области. Также на месте находится глава Рыльского района Андрей Белоусов. Территорию оцепили полиция и добровольцы из отряда «Барс-Курск», взрывотехники Росгвардии ищут неразорвавшиеся боеприпасы.
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