Путин вывел чиновников на работу в праздники ради изменения жизни россиян

Президент России Владимир Путин и правительство провели праздничные дни на работе, чтобы запуск нацпроектов прошел плавно. Первое совещание с правительством в 2025 году глава государства посвятил именно этой теме. Как объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, жизнь россиян в ближайшие годы будет зависеть от эффективности управленцев, особенно губернаторов.
«Сегодня у нас первое совещание после продолжительных праздничных дней, но, как и договаривались, мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась. Сегодня предлагаю поговорить по наиболее актуальным вопросам. Основной вопрос в повестке дня у нас связан с национальными проектами», — сказал Путин во вступительном слове.
С профильными докладами выступили зампредседателя правительства Александр Новак и губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер. Как сообщил Новак, объем финансирования нацпроектов на шесть лет составит 57 трлн рублей. Вице-премьер отметил, что паспорта всех 19 нацпроектов утверждены, включая восемь проектов технологического лидерства. В свою очередь Текслер поблагодарил президента за решение о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам.
«Списание кредитов — не самый лучший способ решения экономических вопросов. Исходим из того, что в данном случае, это эффективный и полезный способ», — прокомментировал Путин.
«Просил бы коллег в регионах выстраивать свою работу (по нацпроектам) таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, чтобы все шло по плану. Прошу не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать все на потом. Вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными, главное вовремя все делать, и тогда никаких сбоев не будет», — отметил президент.
Президент подчеркнул, что результаты работы над нацпроектами будут оцениваться не «по бумагам», а исходя из реалий жизни. Глава государства призвал участников совещания «исходить именно из этого».
«Планы планами, проекты проектами, а жизнь сама по себе — вот так не должно быть. Все должно быть посвящено реальному результату, а реальный результат будет оцениваться по тому, как граждане страны оценивают нашу работу», — добавил Путин.
Президент обсудил запуск 19 нацпроектов на первом совещании с правительством в новом году, чтобы убедиться, что «система не забуксует», а переход на качественно новый уровень пройдет гладко, считает Владимир Климанов. По его словам, в новой конструкции отрегулированы прежние недочеты, в том числе работа на уровне регионов и даже муниципалитетов, где реализация нацпроектов станет более эффективной.
Президент заострил внимание на работе губернаторов, потому что именно они ответственны за социальные нацпроекты, от которых напрямую зависит качество жизни россиян в ближайшие годы. «Без вклада отдельного региона национальных целей будет сложно достичь, поэтому при реализации нацпроектов или их составных компонентов важна роль глав субъектов. Эта роль разнится, некоторые касаются в большей степени работы на федеральном уровне с крупными инвесторами и предприятиями», — пояснил собеседник URA.RU.
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