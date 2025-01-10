Челябинский губернатор Текслер отметил героизм казаков на СВО и их службу в тылу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с атаманом Оренбургского войскового казачьего общества Игорем Цыгановым. В разговоре с Цыгановым Текслер отметил героизм челябинского казачества при выполнении задач СВО.
«С начала специальной военной операции в ней приняли участие 347 казаков (из второго казачьего военного отдела и из четвертого казачьего реестрового отдела). Государственными наградами награждены 80 казаков. Мы гордимся нашими земляками!» — отметил Алексей Текслер.
Также Текслер подчеркнул, что в регионе действует 20 соглашений о взаимодействии между окружными казачьими обществами и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.
«Считаю очень важным направлением привлечение казаков к охране общественного порядка на всей территории Челябинской области. В этом году для оказания содействия органам внутренних дел в ходе проведения мероприятий с массовым пребыванием людей привлекали 13 добровольных народных дружин из числа членов казачьих реестровых обществ. Выделяем финансовые средства для поощрения дружинников. Мы будем и далее поддерживать это направление. Также продолжим стимулировать казаков, принимающих участие в охране государственной границы», — подчеркнул Текслер.
На встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных с участием казачества в патриотическом воспитании детей, в подготовке допризывной молодежи, содействием в организации казачьих школьных классов и дошкольных групп в детских садах.
Оренбургское казачье войск действует на территории Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областей и Башкирии. Игорь Цыганов стал атаманом войска в конце прошлого года.
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