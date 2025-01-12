В Аргаяшском районе Челябинской области водитель внедорожника проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке. Полицейские начали погоню, но сразу поймать нарушителя не удалось. Его нашли чуть позже по горячим следам. В машине были трое браконьеров, сообщили в Главном Управлении МВД России по региону.
«Сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль „Тойота-Лэнд-Крузер“ и попытались его остановить. Однако водитель проигнорировал требования, увеличивая скорость. Внедорожник свернул на грунтовую дорогу вблизи деревни Калиновка. По оставленным следам протекторов шин на снегу полицейские выехали к дому злоумышленника», — рассказали в областном главке МВД.
Уезжая от полицейских, браконьеры попытались избавиться от двух убитых косуль. Правоохранители обнаружили припорошенные снегом туши. Дома у одного из нарушителей они нашли гладкоствольные ружья и патроны. Теперь компании предстоит ответить перед законом за незаконную охоту, хранение оружия и неповиновение полиции.
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