12 января 2025
11 января 2025

ДПС устроила погоню за браконьерами в Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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У браконьеров нашли ружья и патроны
У браконьеров нашли ружья и патроны Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области водитель внедорожника проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке. Полицейские начали погоню, но сразу поймать нарушителя не удалось. Его нашли чуть позже по горячим следам. В машине были трое браконьеров, сообщили в Главном Управлении МВД России по региону.

«Сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль „Тойота-Лэнд-Крузер“ и попытались его остановить. Однако водитель проигнорировал требования, увеличивая скорость. Внедорожник свернул на грунтовую дорогу вблизи деревни Калиновка. По оставленным следам протекторов шин на снегу полицейские выехали к дому злоумышленника», — рассказали в областном главке МВД.

Уезжая от полицейских, браконьеры попытались избавиться от двух убитых косуль. Правоохранители обнаружили припорошенные снегом туши. Дома у одного из нарушителей они нашли гладкоствольные ружья и патроны. Теперь компании предстоит ответить перед законом за незаконную охоту, хранение оружия и неповиновение полиции.

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В Аргаяшском районе Челябинской области водитель внедорожника проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке. Полицейские начали погоню, но сразу поймать нарушителя не удалось. Его нашли чуть позже по горячим следам. В машине были трое браконьеров, сообщили в Главном Управлении МВД России по региону. «Сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль „Тойота-Лэнд-Крузер“ и попытались его остановить. Однако водитель проигнорировал требования, увеличивая скорость. Внедорожник свернул на грунтовую дорогу вблизи деревни Калиновка. По оставленным следам протекторов шин на снегу полицейские выехали к дому злоумышленника», — рассказали в областном главке МВД. Уезжая от полицейских, браконьеры попытались избавиться от двух убитых косуль. Правоохранители обнаружили припорошенные снегом туши. Дома у одного из нарушителей они нашли гладкоствольные ружья и патроны. Теперь компании предстоит ответить перед законом за незаконную охоту, хранение оружия и неповиновение полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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