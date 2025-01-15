«Каждый день рисковал жизнью»: свердловский пожарный погиб на СВО

В зоне спецоперации РФ на Украине погиб ефрейтор Максим.П из Каменска-Уральского (Свердловская область). Он много лет прослужил в пожарной охране. Об этом рассказали в городской администрации.
«5 января воздали воинские почести участнику специальной военной операции, ефрейтору Максиму П. Много лет прослужил в пожарной охране. Проститься с ним пришли не только родные и друзья, но и коллеги–огнеборцы», — пояснили в мэрии.
Мужчина был награжден медалями МЧС России «За отличие в службе» трех степеней. «Даже здесь, в мирной обстановке, он каждый день рисковал своей жизнью, служа пожарным», — отметил руководитель аппарата администрации города Алексей Ялунин. Боец погиб в декабре 2024 года на Донбассе, выполняя боевое задание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!