«Каждый день рисковал жизнью»: свердловский пожарный погиб на СВО

На СВО погиб пожарный из Каменска-Уральского
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Боец был награжден медалями МЧС России «За отличие в службе» (архивное фото)
Боец был награжден медалями МЧС России «За отличие в службе» (архивное фото) Фото:

В зоне спецоперации РФ на Украине погиб ефрейтор Максим.П из Каменска-Уральского (Свердловская область). Он много лет прослужил в пожарной охране. Об этом рассказали в городской администрации.

«5 января воздали воинские почести участнику специальной военной операции, ефрейтору Максиму П. Много лет прослужил в пожарной охране. Проститься с ним пришли не только родные и друзья, но и коллеги–огнеборцы», — пояснили в мэрии.

Мужчина был награжден медалями МЧС России «За отличие в службе» трех степеней. «Даже здесь, в мирной обстановке, он каждый день рисковал своей жизнью, служа пожарным», — отметил руководитель аппарата администрации города Алексей Ялунин. Боец погиб в декабре 2024 года на Донбассе, выполняя боевое задание.

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В зоне спецоперации РФ на Украине погиб ефрейтор Максим.П из Каменска-Уральского (Свердловская область). Он много лет прослужил в пожарной охране. Об этом рассказали в городской администрации. «5 января воздали воинские почести участнику специальной военной операции, ефрейтору Максиму П. Много лет прослужил в пожарной охране. Проститься с ним пришли не только родные и друзья, но и коллеги–огнеборцы», — пояснили в мэрии. Мужчина был награжден медалями МЧС России «За отличие в службе» трех степеней. «Даже здесь, в мирной обстановке, он каждый день рисковал своей жизнью, служа пожарным», — отметил руководитель аппарата администрации города Алексей Ялунин. Боец погиб в декабре 2024 года на Донбассе, выполняя боевое задание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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