15 января 2025

Среди екатеринбуржцев выросло число сердечников и гипертоников

Свердловский минздрав: у 36 тысяч екатеринбуржцев выявлены проблемы с сосудами
© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе медосмотров в 2024 году были выявлены проблемы с сосудами, органами дыхания
В ходе медосмотров в 2024 году были выявлены проблемы с сосудами, органами дыхания Фото:

У 36 тысячи екатеринбуржцев в 2024 году были обнаружены проблемы в системе кровообращения, а это и гипертония, и различные нарушения в работе сердца. В 2023 году медики в рамках диспансеризации выявили эти заболевания у 27 тысяч человек, рассказала в ходе коллегии в мэрии замминистра здравоохранения Светлана Филиппова, передает корреспондент URA.RU.

«У 36 тысяч человек была выявлена проблема с системой кровообращения. Две тысячи — это болезни органов дыхания. Больше 2,5 тысяч человек — сахарный диабет. А сахарный диабет, как онкология, если выявить на ранней стадии, можно с ним жить долго и счастливо», — объяснила Филиппова.

Что касается злокачественных образований, добавила замминистра здравоохранения, они были обнаружены в ходе осмотров у 978 человек. В 2023 году онкологические заболевания были выявлены у порядка 1,5 тысяч екатеринбуржцев.

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У 36 тысячи екатеринбуржцев в 2024 году были обнаружены проблемы в системе кровообращения, а это и гипертония, и различные нарушения в работе сердца. В 2023 году медики в рамках диспансеризации выявили эти заболевания у 27 тысяч человек, рассказала в ходе коллегии в мэрии замминистра здравоохранения Светлана Филиппова, передает корреспондент URA.RU. «У 36 тысяч человек была выявлена проблема с системой кровообращения. Две тысячи — это болезни органов дыхания. Больше 2,5 тысяч человек — сахарный диабет. А сахарный диабет, как онкология, если выявить на ранней стадии, можно с ним жить долго и счастливо», — объяснила Филиппова. Что касается злокачественных образований, добавила замминистра здравоохранения, они были обнаружены в ходе осмотров у 978 человек. В 2023 году онкологические заболевания были выявлены у порядка 1,5 тысяч екатеринбуржцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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