Среди екатеринбуржцев выросло число сердечников и гипертоников

У 36 тысячи екатеринбуржцев в 2024 году были обнаружены проблемы в системе кровообращения, а это и гипертония, и различные нарушения в работе сердца. В 2023 году медики в рамках диспансеризации выявили эти заболевания у 27 тысяч человек, рассказала в ходе коллегии в мэрии замминистра здравоохранения Светлана Филиппова, передает корреспондент URA.RU.
«У 36 тысяч человек была выявлена проблема с системой кровообращения. Две тысячи — это болезни органов дыхания. Больше 2,5 тысяч человек — сахарный диабет. А сахарный диабет, как онкология, если выявить на ранней стадии, можно с ним жить долго и счастливо», — объяснила Филиппова.
Что касается злокачественных образований, добавила замминистра здравоохранения, они были обнаружены в ходе осмотров у 978 человек. В 2023 году онкологические заболевания были выявлены у порядка 1,5 тысяч екатеринбуржцев.
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