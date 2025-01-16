Знаменитые артисты перепоют песню пермского дуэта на шоу ТНТ

Звезды российской эстрады исполнят песню, которую написали пермяки Владимир Гуляев и Евгений Козулин из дуэта Sudoroga. Услышать новый хит можно будет в шоу «Конфетка» на ТНТ.
«На протяжении полугода я делал клип. Трек был взят в программу. Песня, которая будет представлена в шоу — несерьезное произведение со смыслом. Думаю, ее могли бы исполнить „Дискотека Авария“ или „Gayazovs Brothers“», — рассказал Владимир Гуляев.
Пермяк отметил, что дуэт несколько раз подавал заявку на шоу, но жюри отметило их творчество только в третьем сезоне. По мнению артиста, формат «Конфетки» идеально подходит для творчества дуэта. Sudoroga существует в Перми с 90-х годов. Основной посыл песен — мужская самоирония по прожитому и настоящему. В своих клипах пермяки часто показывают красоты родного города.
В музыкальном шоу «Конфетка» знаменитые исполнители переделывают творчество народных артистов из интернета. Хиты оценивают зрители и жюри — Тимур Родригез, Клава Кока и Ваня Дмитриенко. Исполнитель, который по итогам голосования будет признан лучшим, получит приз — 300 тысяч рублей.
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