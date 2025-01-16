16 января 2025

Знаменитые артисты перепоют песню пермского дуэта на шоу ТНТ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпуск с участием пермяков покажут 18 января в 21:00
Выпуск с участием пермяков покажут 18 января в 21:00 Фото:

Звезды российской эстрады исполнят песню, которую написали пермяки Владимир Гуляев и Евгений Козулин из дуэта Sudoroga. Услышать новый хит можно будет в шоу «Конфетка» на ТНТ.

«На протяжении полугода я делал клип. Трек был взят в программу. Песня, которая будет представлена в шоу — несерьезное произведение со смыслом. Думаю, ее могли бы исполнить „Дискотека Авария“ или „Gayazovs Brothers“», — рассказал Владимир Гуляев.

Пермяк отметил, что дуэт несколько раз подавал заявку на шоу, но жюри отметило их творчество только в третьем сезоне. По мнению артиста, формат «Конфетки» идеально подходит для творчества дуэта. Sudoroga существует в Перми с 90-х годов. Основной посыл песен — мужская самоирония по прожитому и настоящему. В своих клипах пермяки часто показывают красоты родного города.

В музыкальном шоу «Конфетка» знаменитые исполнители переделывают творчество народных артистов из интернета. Хиты оценивают зрители и жюри — Тимур Родригез, Клава Кока и Ваня Дмитриенко. Исполнитель, который по итогам голосования будет признан лучшим, получит приз — 300 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что пермский актер Игорь Ознобихин снялся в новогоднем музыкальном фильме «Небриллиантовая рука» (16+). Роль у него была небольшая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Звезды российской эстрады исполнят песню, которую написали пермяки Владимир Гуляев и Евгений Козулин из дуэта Sudoroga. Услышать новый хит можно будет в шоу «Конфетка» на ТНТ. «На протяжении полугода я делал клип. Трек был взят в программу. Песня, которая будет представлена в шоу — несерьезное произведение со смыслом. Думаю, ее могли бы исполнить „Дискотека Авария“ или „Gayazovs Brothers“», — рассказал Владимир Гуляев. Пермяк отметил, что дуэт несколько раз подавал заявку на шоу, но жюри отметило их творчество только в третьем сезоне. По мнению артиста, формат «Конфетки» идеально подходит для творчества дуэта. Sudoroga существует в Перми с 90-х годов. Основной посыл песен — мужская самоирония по прожитому и настоящему. В своих клипах пермяки часто показывают красоты родного города. В музыкальном шоу «Конфетка» знаменитые исполнители переделывают творчество народных артистов из интернета. Хиты оценивают зрители и жюри — Тимур Родригез, Клава Кока и Ваня Дмитриенко. Исполнитель, который по итогам голосования будет признан лучшим, получит приз — 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что пермский актер Игорь Ознобихин снялся в новогоднем музыкальном фильме «Небриллиантовая рука» (16+). Роль у него была небольшая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...