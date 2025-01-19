Евросоюзу предрекли потерю 70 млрд евро из-за «жаворонка» Зеленского

Депутат Гашпар: Евросоюз потеряет 70 млрд евро из-за действий Зеленского
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Европа может потерять €70 млрд от действий Владимира Зеленского, считает Гашпар
Европа может потерять €70 млрд от действий Владимира Зеленского, считает Гашпар Фото:

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар считает, что Евросоюз понесет убытки в размере 70 млрд евро после того, как нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский принял решение о прекращении транзита российского газа. Он подчеркнул, что Зеленский решает вопросы так, как будто «проснулся рано утром».

«Он (Зеленский) не понимает, что остановка транзита газа из России в Словакию может вызвать значительные проблемы как для республики, так и для всей Европы. По оценкам, ущерб от остановки транзита может составить 70 млрд евро», — заявил Гашпар. Его слова передает агентство ТАСС. 

Вице-премьер Словакии отметил, что действия Зеленского оцениваются крайне негативно. Кроме того, политик не разделяет подход украинской власти к решению важных политических вопросов.

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Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар считает, что Евросоюз понесет убытки в размере 70 млрд евро после того, как нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский принял решение о прекращении транзита российского газа. Он подчеркнул, что Зеленский решает вопросы так, как будто «проснулся рано утром». «Он (Зеленский) не понимает, что остановка транзита газа из России в Словакию может вызвать значительные проблемы как для республики, так и для всей Европы. По оценкам, ущерб от остановки транзита может составить 70 млрд евро», — заявил Гашпар. Его слова передает агентство ТАСС.  Вице-премьер Словакии отметил, что действия Зеленского оцениваются крайне негативно. Кроме того, политик не разделяет подход украинской власти к решению важных политических вопросов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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