Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар считает, что Евросоюз понесет убытки в размере 70 млрд евро после того, как нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский принял решение о прекращении транзита российского газа. Он подчеркнул, что Зеленский решает вопросы так, как будто «проснулся рано утром».
«Он (Зеленский) не понимает, что остановка транзита газа из России в Словакию может вызвать значительные проблемы как для республики, так и для всей Европы. По оценкам, ущерб от остановки транзита может составить 70 млрд евро», — заявил Гашпар. Его слова передает агентство ТАСС.
Вице-премьер Словакии отметил, что действия Зеленского оцениваются крайне негативно. Кроме того, политик не разделяет подход украинской власти к решению важных политических вопросов.
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