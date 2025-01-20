Авиакомпания «Икар» начала продавать субсидируемые билеты

Авиакомпания «Икар» открыла продажу билетов из Перми в Минск
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Стоимость билетов из Перми в Минск начинается от 4,5 тысячи рублей
Стоимость билетов из Перми в Минск начинается от 4,5 тысячи рублей Фото:

Авиакомпания «Икар» открыла продажу субсидируемых билетов из Перми в Минск. Стоимость начинается от 4,5 тысячи рублей.

«Билеты в Минск можно купить на даты с 1 апреля по 25 октября 2025 года. Их стоимость начинается от 4 544 рублей», — следует из информации на сайте авиакомпании.

Время в пути до столицы Беларуси составит порядка трех часов. Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и субботам. Летать в Минск будет самолет Embraer 190.

Осенью прошлого года пермские власти продлили поддержку рейсов в Минск до 2027 года. В декабре объявили о начале отбора перевозчика. В конкурсе победила авиакомпания «Икар».

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Авиакомпания «Икар» открыла продажу субсидируемых билетов из Перми в Минск. Стоимость начинается от 4,5 тысячи рублей. «Билеты в Минск можно купить на даты с 1 апреля по 25 октября 2025 года. Их стоимость начинается от 4 544 рублей», — следует из информации на сайте авиакомпании. Время в пути до столицы Беларуси составит порядка трех часов. Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и субботам. Летать в Минск будет самолет Embraer 190. Осенью прошлого года пермские власти продлили поддержку рейсов в Минск до 2027 года. В декабре объявили о начале отбора перевозчика. В конкурсе победила авиакомпания «Икар».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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