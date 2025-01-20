Китайские автомобили заполонили российский авторынок в 2024 году

В 2024 году экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию достиг исторического рекорда, составив 15,2 миллиарда долларов, это на 30,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Эти данные были предоставлены Главным таможенным управлением КНР.
«Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в 2024 году выросли на 30,5%, до рекордных 15,2 млрд долларов», — передает данные «Интерфакс». Указывается, что в декабре экспорт сократился на 3,7% по отношению к ноябрю, продолжая тем самым снижаться уже третий месяц подряд.
Экспорт грузовиков сократился на 12,4%, составив 2,7 млрд долларов, но в ноябре наблюдался рост поставок в 1,9 раза. Поставки автокомпонентов выросли на 29,5%, составив 2,65 млрд долларов, с декабрьским объемом, достигшим рекорда в 259,3 млн долларов. Экспорт автомобилей значительно увеличился в августе и сентябре 2024 года. Это связано с введением нового утилизационного сбора, который с 1 октября вырос на 70-85%.
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