Сутенер-рецидивист сбежал от свердловского суда на СВО

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Открытие памятника Ф.М. Достоевскому. Пермь, мужчина, руки
Дмитрий Николаев ушел на фронт Фото:

Рецидивист Дмитрий Николаев, развозивший проституток по саунам Екатеринбурга, стал участником российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU сообщил источник и подтвердили в Сысертском райсуде, где рассматривалось уголовное дело мужчины.

«Николаев подписал контракт с Минобороны РФ в конце 2024 года. Дело в отношении него приостановлено», — сказал собеседник агентства.

Николаеву 39 лет, он уроженец Магнитогорска (Челябинская область). По данным УМВД РФ по Екатеринбургу, сутенерством он занимался с 2017-й по 2018-й. Затем попался за разбой в Асбесте и отправился в колонию на три года. Освободившись, он вернулся к преступному бизнесу. Купил Toyota Camry, набрал девушек легкого поведения и принялся развозить их по саунам столицы Урала.

Его задержали в апреле прошлого года. Для этого силовикам пришлось провести «контрольную закупку» в Сысерти. «При задержании он жаловался на давление. Потом говорил, что ранее где-то служил. Сам по себе казался безобидным», — описал URA.RU Николаева один из участников операции по его поимке.

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Рецидивист Дмитрий Николаев, развозивший проституток по саунам Екатеринбурга, стал участником российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU сообщил источник и подтвердили в Сысертском райсуде, где рассматривалось уголовное дело мужчины. «Николаев подписал контракт с Минобороны РФ в конце 2024 года. Дело в отношении него приостановлено», — сказал собеседник агентства. Николаеву 39 лет, он уроженец Магнитогорска (Челябинская область). По данным УМВД РФ по Екатеринбургу, сутенерством он занимался с 2017-й по 2018-й. Затем попался за разбой в Асбесте и отправился в колонию на три года. Освободившись, он вернулся к преступному бизнесу. Купил Toyota Camry, набрал девушек легкого поведения и принялся развозить их по саунам столицы Урала. Его задержали в апреле прошлого года. Для этого силовикам пришлось провести «контрольную закупку» в Сысерти. «При задержании он жаловался на давление. Потом говорил, что ранее где-то служил. Сам по себе казался безобидным», — описал URA.RU Николаева один из участников операции по его поимке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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