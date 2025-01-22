Сутенер-рецидивист сбежал от свердловского суда на СВО

22 января 2025 в 18:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Николаев ушел на фронт Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Рецидивист Дмитрий Николаев, развозивший проституток по саунам Екатеринбурга, стал участником российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU сообщил источник и подтвердили в Сысертском райсуде, где рассматривалось уголовное дело мужчины. «Николаев подписал контракт с Минобороны РФ в конце 2024 года. Дело в отношении него приостановлено», — сказал собеседник агентства. Николаеву 39 лет, он уроженец Магнитогорска (Челябинская область). По данным УМВД РФ по Екатеринбургу, сутенерством он занимался с 2017-й по 2018-й. Затем попался за разбой в Асбесте и отправился в колонию на три года. Освободившись, он вернулся к преступному бизнесу. Купил Toyota Camry, набрал девушек легкого поведения и принялся развозить их по саунам столицы Урала. Его задержали в апреле прошлого года. Для этого силовикам пришлось провести «контрольную закупку» в Сысерти. «При задержании он жаловался на давление. Потом говорил, что ранее где-то служил. Сам по себе казался безобидным», — описал URA.RU Николаева один из участников операции по его поимке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рецидивист Дмитрий Николаев, развозивший проституток по саунам Екатеринбурга, стал участником российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU сообщил источник и подтвердили в Сысертском райсуде, где рассматривалось уголовное дело мужчины. «Николаев подписал контракт с Минобороны РФ в конце 2024 года. Дело в отношении него приостановлено», — сказал собеседник агентства. Николаеву 39 лет, он уроженец Магнитогорска (Челябинская область). По данным УМВД РФ по Екатеринбургу, сутенерством он занимался с 2017-й по 2018-й. Затем попался за разбой в Асбесте и отправился в колонию на три года. Освободившись, он вернулся к преступному бизнесу. Купил Toyota Camry, набрал девушек легкого поведения и принялся развозить их по саунам столицы Урала. Его задержали в апреле прошлого года. Для этого силовикам пришлось провести «контрольную закупку» в Сысерти. «При задержании он жаловался на давление. Потом говорил, что ранее где-то служил. Сам по себе казался безобидным», — описал URA.RU Николаева один из участников операции по его поимке.