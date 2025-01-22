Челябинский губернатор назначил ответственного за вывоз мусора

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Алексей Текслер повысил ответственного за вывоз мусора до уровня замминистра
Алексей Текслер повысил ответственного за вывоз мусора до уровня замминистра Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил замминистра минэкологии, ответственного за вывоз мусора. Постановление губернатора опубликовано на портале официальных правовых актов.

«Назначить Жукову Юлию Анатольевну заместителем министра — начальником управления организации обращения с отходами министерства экологии Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

По данным URA.RU, должность замминистра, ответственного за вывоз мусора — новая. Ранее Жукова занималась этой же деятельностью, но в статусе руководителя управлением организации обращения с отходами минэкологии региона.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил замминистра минэкологии, ответственного за вывоз мусора. Постановление губернатора опубликовано на портале официальных правовых актов. «Назначить Жукову Юлию Анатольевну заместителем министра — начальником управления организации обращения с отходами министерства экологии Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. По данным URA.RU, должность замминистра, ответственного за вывоз мусора — новая. Ранее Жукова занималась этой же деятельностью, но в статусе руководителя управлением организации обращения с отходами минэкологии региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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