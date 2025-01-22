Челябинский губернатор назначил ответственного за вывоз мусора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил замминистра минэкологии, ответственного за вывоз мусора. Постановление губернатора опубликовано на портале официальных правовых актов.
«Назначить Жукову Юлию Анатольевну заместителем министра — начальником управления организации обращения с отходами министерства экологии Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
По данным URA.RU, должность замминистра, ответственного за вывоз мусора — новая. Ранее Жукова занималась этой же деятельностью, но в статусе руководителя управлением организации обращения с отходами минэкологии региона.
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