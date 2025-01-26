Лукашенко намекнул на скорое завершение конфликта на Украине

Александр Лукашенко надеется на окончание конфликта на Украине в 2025 году
Белорусский президент Александр Лукашенко в день выборов в своей стране высказался об окончании конфликта между Россией и Украиной. По его словам, в 2025 году должна быть некая развязка в противостоянии стран.
«В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится [конфликт с Украиной] и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», — сказал глава государства. Его слова передает телеканал «Белта».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.