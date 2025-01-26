Лукашенко намекнул на скорое завершение конфликта на Украине

Лукашенко ожидает развязки в конфликте между РФ и Украиной в 2025 году
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Александр Лукашенко надеется на окончание конфликта на Украине в 2025 году
Александр Лукашенко надеется на окончание конфликта на Украине в 2025 году Фото:

Белорусский президент Александр Лукашенко в день выборов в своей стране высказался об окончании конфликта между Россией и Украиной. По его словам, в 2025 году должна быть некая развязка в противостоянии стран.

«В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится [конфликт с Украиной] и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», — сказал глава государства. Его слова передает телеканал «Белта».

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Белорусский президент Александр Лукашенко в день выборов в своей стране высказался об окончании конфликта между Россией и Украиной. По его словам, в 2025 году должна быть некая развязка в противостоянии стран. «В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится [конфликт с Украиной] и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», — сказал глава государства. Его слова передает телеканал «Белта».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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