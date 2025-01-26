В Ростове загорелась автозаправка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные смогли быстро ликвидировать возгорание, пишет Baza
Пожарные смогли быстро ликвидировать возгорание, пишет Baza Фото:

В Ростове-на-Дону подожгли автозаправочную станцию. Пожар удалось вовремя ликвидировать.

«Пожар на заправке на Всесоюзной улице произошел вечером 25 января», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что первоначально причиной возгорания предполагали неисправность рекламного экрана. Однако записи с камеры наблюдения показали, что огонь возник в результате преднамеренных действий.

Пожар был быстро локализован. В настоящее время полиция активно занимается поиском подозреваемого, передали в telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростове-на-Дону подожгли автозаправочную станцию. Пожар удалось вовремя ликвидировать. «Пожар на заправке на Всесоюзной улице произошел вечером 25 января», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что первоначально причиной возгорания предполагали неисправность рекламного экрана. Однако записи с камеры наблюдения показали, что огонь возник в результате преднамеренных действий. Пожар был быстро локализован. В настоящее время полиция активно занимается поиском подозреваемого, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...