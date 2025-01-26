В Ростове загорелась автозаправка

В Ростове-на-Дону подожгли автозаправочную станцию. Пожар удалось вовремя ликвидировать.
«Пожар на заправке на Всесоюзной улице произошел вечером 25 января», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что первоначально причиной возгорания предполагали неисправность рекламного экрана. Однако записи с камеры наблюдения показали, что огонь возник в результате преднамеренных действий.
Пожар был быстро локализован. В настоящее время полиция активно занимается поиском подозреваемого, передали в telegram-канале.
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