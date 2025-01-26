26 января 2025

Бункер украинских генералов захватили штурмовики РФ в ДНР

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Российские военные взяли под контроль укрепления на юге Часова Яра
Российские военные взяли под контроль укрепления на юге Часова Яра Фото:

Российские военные взяли под контроль укрепления на юге Часова Яра в Донецкой Народной Республике, сообщает военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем telegram-канале. Спецназ «Ахмат» и 4-я бригада успешно завершили операцию по захвату этих стратегических объектов.

«Сегодня бойцы спецназа „Ахмат“ и 4-й бригады под управлением командира „Шустрого“ заняли сеть мощных укреплений на юге Часова Яра в урочище Долгое-2», — написал Кулько. По словам командира 2-й МСБ ТРО спецназа «Ахмат» 4-й бригады Зелимхана Батукаева, в ходе операции был зачищен лагерь, уничтожено около 40 человек и взято трое в плен.

Дмитрий Кулько также уточнил, что укрепления были изначально созданы ВСУ и использовались как штаб антитеррористической операции. После освобождения Артемовска — как командный пункт для офицеров НАТО и ВСУ.

Ранее ВС РФ освободили село Времевка в ДНР. После этого большая часть территории города Часов Яр перешла под контроль ВС РФ. Также Россия совершила ответный удар на украинский обстрелы Белгородской области.

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Российские военные взяли под контроль укрепления на юге Часова Яра в Донецкой Народной Республике, сообщает военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем telegram-канале. Спецназ «Ахмат» и 4-я бригада успешно завершили операцию по захвату этих стратегических объектов. «Сегодня бойцы спецназа „Ахмат“ и 4-й бригады под управлением командира „Шустрого“ заняли сеть мощных укреплений на юге Часова Яра в урочище Долгое-2», — написал Кулько. По словам командира 2-й МСБ ТРО спецназа «Ахмат» 4-й бригады Зелимхана Батукаева, в ходе операции был зачищен лагерь, уничтожено около 40 человек и взято трое в плен. Дмитрий Кулько также уточнил, что укрепления были изначально созданы ВСУ и использовались как штаб антитеррористической операции. После освобождения Артемовска — как командный пункт для офицеров НАТО и ВСУ. Ранее ВС РФ освободили село Времевка в ДНР. После этого большая часть территории города Часов Яр перешла под контроль ВС РФ. Также Россия совершила ответный удар на украинский обстрелы Белгородской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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