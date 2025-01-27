Власти Перми потратят 67 млн рублей на мойку дорожных знаков

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Дорожные знаки в Перми хотят привести в порядок
Дорожные знаки в Перми хотят привести в порядок Фото:

На выполнение работ по содержанию дорожных знаков и нанесению дорожной разметки лакокрасочными материалами власти Перми хотят потратить более 67 млн рублей. Такая информация содержится на сайте госзакупок.

«Начальная и максимальная цена контракта — 67,2 млн рублей. Содержание дорожных знаков включает в себя очистку и мойку, укрепление дорожных знаков на существующих опорах, ремонт, перевозку, монтаж, демонтаж, хранение. Также обрезку обрезку веток зеленых насаждений, ограничивающих видимость и иные мероприятия», — говорится в техзадании к закупке. Все детали крепления дорожных знаков, в том числе болты и гайки должны быть изготовлены из нержавеющей стали или из стали с антикоррозионным покрытием, выполненным методом горячего цинкования.

Улично-дорожная сеть (УДС) — это совокупность городских магистралей, дорог, улиц, проездов, включая основную проезжую часть, газоны, тротуары, наружное освещение и другие элементы благоустройства. В УДС также входят дорожные покрытия инженерных сооружений: мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей.

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На выполнение работ по содержанию дорожных знаков и нанесению дорожной разметки лакокрасочными материалами власти Перми хотят потратить более 67 млн рублей. Такая информация содержится на сайте госзакупок. «Начальная и максимальная цена контракта — 67,2 млн рублей. Содержание дорожных знаков включает в себя очистку и мойку, укрепление дорожных знаков на существующих опорах, ремонт, перевозку, монтаж, демонтаж, хранение. Также обрезку обрезку веток зеленых насаждений, ограничивающих видимость и иные мероприятия», — говорится в техзадании к закупке. Все детали крепления дорожных знаков, в том числе болты и гайки должны быть изготовлены из нержавеющей стали или из стали с антикоррозионным покрытием, выполненным методом горячего цинкования. Улично-дорожная сеть (УДС) — это совокупность городских магистралей, дорог, улиц, проездов, включая основную проезжую часть, газоны, тротуары, наружное освещение и другие элементы благоустройства. В УДС также входят дорожные покрытия инженерных сооружений: мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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