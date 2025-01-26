26 января 2025

Свердловским полицейским разрешили депортировать мигрантов без суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда РФ в УрФО Артема Жоги в школу № 23. Екатеринбург , полиция, сотрудник полиции, полицейский, шеврон полиции
При этом суды будут принимать жалобы иностранцев на решения полицейских Фото:

В Свердловской области полицейские с 5 февраля смогут депортировать мигрантов-нелегалов без решения суда. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском облсуде, где состоялась встреча по вопросам национальной безопасности.

«Должностные лица полиции будут наделены полномочиями по рассмотрению большинства дел об административных нарушениях, по которым предусмотрено выдворение. Сейчас эту категорию дел рассматривают суды», — сказали в инстанции.

Когда закон вступит в силу, в судах будут лишь рассматривать ходатайства о продлении срока пребывания в центре временного содержания иностранцев и жалобы на постановления сотрудников ОВД. Сроки рассмотрения по таким делам сокращенные — всего сутки.

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В Свердловской области полицейские с 5 февраля смогут депортировать мигрантов-нелегалов без решения суда. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском облсуде, где состоялась встреча по вопросам национальной безопасности. «Должностные лица полиции будут наделены полномочиями по рассмотрению большинства дел об административных нарушениях, по которым предусмотрено выдворение. Сейчас эту категорию дел рассматривают суды», — сказали в инстанции. Когда закон вступит в силу, в судах будут лишь рассматривать ходатайства о продлении срока пребывания в центре временного содержания иностранцев и жалобы на постановления сотрудников ОВД. Сроки рассмотрения по таким делам сокращенные — всего сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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