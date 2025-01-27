Чучела, скелеты и поганки: что показали полпреду Жоге в главном уральском вузе. Фото

Полпреду Жоге показали лаборатории для биофизиков и кибернетиков в УрФУ

27 января 2025 в 16:35 Размер текста - 17 +

Жога осмотрел несколько лабораторий и зоологический музей Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога побывал в институте естественных наук и математики Уральского федерального университета, где ему показали научные лаборатории, оборудование и разработки в космической сфере, в области нанотехнологий и IT. Он также ознакомился с 3D-печатью магнитных систем и посетил зоологический музей. Как прошло знакомство с институтом — в репортаже URA.RU. Полпреду показали, как работает 3D-принтер магнитных систем Фото: Размик Закарян © URA.RU Первой Жоге показали лабораторию 3D-печати, где он поучаствовал в запуске принтера. Однако его работа длится два с половиной часа, из-за чего полпреду показали уже готовое изделие — кусочек ротора электродвигателя. После изучения лаборатории он призвал молодую сотрудницу, которая неуверенно ответила о своих планах в учебе, поступать в аспирантуру. «Вы обязательно поступите и будете аспирантом», — ответил полпред, уходя в другой кабинет. Жога высказался о задаче президента Владимира Путина по замещению иностранных технологий и продукции отечественными аналогами. «Принципиальное значение в ее решении имеет участие научного сообщества. Прежде всего, исследовательская работа и подготовка молодых специалистов, которые смогут генерировать прорывные идеи. В лабораториях работает много молодежи, это очень радует, они наше настоящее и будущее», — сказал он. Затем полпред побывал в лаборатории астрохимических исследований, которую создали в 2020-м. Там молодые ученые занимаются экспериментальными исследованиями химии областей образования звезд и планет. В кабинете Жоге показали, с помощью какого оборудования проходят работы. В зоологическом музее Артема Жогу заинтересовали птицы Фото: Размик Закарян © URA.RU Осмотрев лабораторию, Жога посетил и зоологический музей. Там перед полпредом предстали чучела и скелеты различных существ — от насекомых до тигра и слона, и даже копия мамонтенка, найденного в Магаданской области. Жога остановился у витрины с красношейными поганками (имеются в виду птицы — прим.URA.RU). «Почему они так называются?», — удивился полпред. Сотрудники музея объяснили, что этих пернатых охотники иногда путают с утками, однако мясо поганок неприятно на вкус. Остановился он и у попугаев: «А у меня тоже был волнистый [попугайчик]», — вспомнил он с улыбкой. Полпред посетил и аккредитационно-симуляционный центр для биохимиков и биофизиков. Там сотрудники продемонстрировали манекены и симуляторы, имитирующие разные клинические случаи: для отработки действий при остановке сердца, терапевтических навыков. «Я знаю, что такое доврачебная помощь. У вас действительно большое разнообразие оборудования», — отметил Жога, когда ему показывали очередной медицинский манекен. В конце встречи и. о. директора института Светлана Зимницкая рассказала полпреду о том, что для подготовки медиков, преподавателей и инженеров нужно создать условия. «Нужно со школьным образованием решить вопрос [сотрудничества] — у нас разные министерства. <…> Мы не можем школе помочь, но хотим. Переподготавливать педагогов мы хоть завтра готовы. Выпускников немного готовим — они в школы наши пошли [работать]», — сказала она. «Сотрудничество уже улучшили — в институте проходит олимпиада по физике. Думаю, это можно через правительство решить, на региональном уровне», — ответил полпред Жога. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога побывал в институте естественных наук и математики Уральского федерального университета, где ему показали научные лаборатории, оборудование и разработки в космической сфере, в области нанотехнологий и IT. Он также ознакомился с 3D-печатью магнитных систем и посетил зоологический музей. Как прошло знакомство с институтом — в репортаже URA.RU. Первой Жоге показали лабораторию 3D-печати, где он поучаствовал в запуске принтера. Однако его работа длится два с половиной часа, из-за чего полпреду показали уже готовое изделие — кусочек ротора электродвигателя. После изучения лаборатории он призвал молодую сотрудницу, которая неуверенно ответила о своих планах в учебе, поступать в аспирантуру. «Вы обязательно поступите и будете аспирантом», — ответил полпред, уходя в другой кабинет. Жога высказался о задаче президента Владимира Путина по замещению иностранных технологий и продукции отечественными аналогами. «Принципиальное значение в ее решении имеет участие научного сообщества. Прежде всего, исследовательская работа и подготовка молодых специалистов, которые смогут генерировать прорывные идеи. В лабораториях работает много молодежи, это очень радует, они наше настоящее и будущее», — сказал он. Затем полпред побывал в лаборатории астрохимических исследований, которую создали в 2020-м. Там молодые ученые занимаются экспериментальными исследованиями химии областей образования звезд и планет. В кабинете Жоге показали, с помощью какого оборудования проходят работы. Осмотрев лабораторию, Жога посетил и зоологический музей. Там перед полпредом предстали чучела и скелеты различных существ — от насекомых до тигра и слона, и даже копия мамонтенка, найденного в Магаданской области. Жога остановился у витрины с красношейными поганками (имеются в виду птицы — прим.URA.RU). «Почему они так называются?», — удивился полпред. Сотрудники музея объяснили, что этих пернатых охотники иногда путают с утками, однако мясо поганок неприятно на вкус. Остановился он и у попугаев: «А у меня тоже был волнистый [попугайчик]», — вспомнил он с улыбкой. Полпред посетил и аккредитационно-симуляционный центр для биохимиков и биофизиков. Там сотрудники продемонстрировали манекены и симуляторы, имитирующие разные клинические случаи: для отработки действий при остановке сердца, терапевтических навыков. «Я знаю, что такое доврачебная помощь. У вас действительно большое разнообразие оборудования», — отметил Жога, когда ему показывали очередной медицинский манекен. В конце встречи и. о. директора института Светлана Зимницкая рассказала полпреду о том, что для подготовки медиков, преподавателей и инженеров нужно создать условия. «Нужно со школьным образованием решить вопрос [сотрудничества] — у нас разные министерства. <…> Мы не можем школе помочь, но хотим. Переподготавливать педагогов мы хоть завтра готовы. Выпускников немного готовим — они в школы наши пошли [работать]», — сказала она. «Сотрудничество уже улучшили — в институте проходит олимпиада по физике. Думаю, это можно через правительство решить, на региональном уровне», — ответил полпред Жога.