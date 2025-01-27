В Свердловской области рухнули цены на подержанные авто

В Свердловской области подержанные авто марки Opel подешевели на 22,5% за год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на автомобили Renault снизились на 22,2%
Цены на автомобили Renault снизились на 22,2% Фото:

В Свердловской области по итогам 2024 года автомобилями, которые подешевели сильнее всего, стали: Opel Corsa, Renault Logan, Lada Largus и ряд других моделей. Об этом рассказали в «Авто.ру». 

По словам аналитиков, заметно цена снизилась на доступные и «возрастные модели». Так, Opel Corsa поколения D стал стоить 573 тысячи в среднем (-22,5%, или 170 тысяч), Renault Logan II поколения — 909 тысяч рублей (-22,2%, или 260 тысяч), а Lada Largus — 850 тысяч рублей (-18,5%, или 193 тысячи).

Более новые машины также стали доступнее для покупки. Lada Vesta подешевела на 17% или 304 тысячи, стоимость в среднем составила 1,4 миллиона рублей. В рублевом падении рекордно подешевел автомобиль Chery Tiggo 8 Pro, цена упала на 410 тысяч или 14,6%. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области по итогам 2024 года автомобилями, которые подешевели сильнее всего, стали: Opel Corsa, Renault Logan, Lada Largus и ряд других моделей. Об этом рассказали в «Авто.ру».  По словам аналитиков, заметно цена снизилась на доступные и «возрастные модели». Так, Opel Corsa поколения D стал стоить 573 тысячи в среднем (-22,5%, или 170 тысяч), Renault Logan II поколения — 909 тысяч рублей (-22,2%, или 260 тысяч), а Lada Largus — 850 тысяч рублей (-18,5%, или 193 тысячи). Более новые машины также стали доступнее для покупки. Lada Vesta подешевела на 17% или 304 тысячи, стоимость в среднем составила 1,4 миллиона рублей. В рублевом падении рекордно подешевел автомобиль Chery Tiggo 8 Pro, цена упала на 410 тысяч или 14,6%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...