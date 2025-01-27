В Свердловской области рухнули цены на подержанные авто

В Свердловской области по итогам 2024 года автомобилями, которые подешевели сильнее всего, стали: Opel Corsa, Renault Logan, Lada Largus и ряд других моделей. Об этом рассказали в «Авто.ру».
По словам аналитиков, заметно цена снизилась на доступные и «возрастные модели». Так, Opel Corsa поколения D стал стоить 573 тысячи в среднем (-22,5%, или 170 тысяч), Renault Logan II поколения — 909 тысяч рублей (-22,2%, или 260 тысяч), а Lada Largus — 850 тысяч рублей (-18,5%, или 193 тысячи).
Более новые машины также стали доступнее для покупки. Lada Vesta подешевела на 17% или 304 тысячи, стоимость в среднем составила 1,4 миллиона рублей. В рублевом падении рекордно подешевел автомобиль Chery Tiggo 8 Pro, цена упала на 410 тысяч или 14,6%.
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