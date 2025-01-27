Рабочие повалили дерево на припаркованные машины в Челябинске. Видео

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Упавшее дерево повредило как минимум две машины (архивное фото)
Упавшее дерево повредило как минимум две машины (архивное фото) Фото:

В Челябинске в жилом комплексе на Дмитрий Неаполитанова рабочие пытались убрать дерево, но в итоге повалили его на припаркованные машины. Об этом 27 января сообщили очевидцы. 

«В ЖК на Дмитрия Неаполитанова рабочие пытались убрать дерево, чтобы оно не упало на машины, но оно упало на машины. К счастью, из прохожих никто не пострадал», — пишет со ссылкой на очевидцев telegram-канал «Челябинск — ЧП, ДТП и ТОП Новости». Серьезно пострадали как минимум две машины. 

На кадрах видно, как четверо рабочих за веревки тянут дерево. Еще один рабочий стоит около ствола. В какой-то момент дерево начинает падать и приземляется на машины.  

В управляющей компании, которая обслуживает дом, рассказали, что работы выполнял подрядчик. Но в самой УК от ответственности не отказываются и готовы возместить ущерб владельцам пострадавших машин, пишет сайт «74.ру». 

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В Челябинске в жилом комплексе на Дмитрий Неаполитанова рабочие пытались убрать дерево, но в итоге повалили его на припаркованные машины. Об этом 27 января сообщили очевидцы.  «В ЖК на Дмитрия Неаполитанова рабочие пытались убрать дерево, чтобы оно не упало на машины, но оно упало на машины. К счастью, из прохожих никто не пострадал», — пишет со ссылкой на очевидцев telegram-канал «Челябинск — ЧП, ДТП и ТОП Новости». Серьезно пострадали как минимум две машины.  На кадрах видно, как четверо рабочих за веревки тянут дерево. Еще один рабочий стоит около ствола. В какой-то момент дерево начинает падать и приземляется на машины.   В управляющей компании, которая обслуживает дом, рассказали, что работы выполнял подрядчик. Но в самой УК от ответственности не отказываются и готовы возместить ущерб владельцам пострадавших машин, пишет сайт «74.ру». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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