Челябинский депутат Барбашин: болезни призывников должны выявляться не в военкомате

Депутат Барбашин поддержал изменения в закон о призыве на срочную службу в армию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артем Барбашин считает, что связка призывных комиссий и гражданских медиков поможет избежать махинаций при призыве
Артем Барбашин считает, что связка призывных комиссий и гражданских медиков поможет избежать махинаций при призыве Фото:

Депутат гордумы Челябинска, руководитель фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» Артем Барбашин поддержал законопроект, призванный усовершенствовать процедуру призыва на срочную службу. Среди прочего законопроект предусматривает сокращение участия в работе военно-врачебных комиссий врачей, задействованных в муниципальном здравоохранении.

«За здоровьем необходимо следить с раннего детства. Считаю эту инициативу уместной и нужной. Убежден, что не в военкомате должны находить серьезные хронические заболевания. Информацию о состоянии здоровья человека военкоматы должны получать от гражданских медицинский учреждений, имея доступ ко всей истории болезни», — заявил Барбашин корреспонденту URA.RU.

По мнению Барбашина, смещение акцента на выводы специалистов гражданских медучреждений позволит избежать подлога при прохождении обследования на пригодность к армейской службе. Однако в особых случаях возможен дополнительный осмотр на военно-врачебной комиссии.

Барбашин добавил, что в современных условиях не вся военная служба связана с тяжелыми физическими нагрузками. Так, сейчас появились и играют все большую роль войска беспилотных систем.

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, который ужесточает порядок призыва на срочную военную службу. Согласно документу, решение о призыве на военную службу, не исполненное в период призыва, должно быть исполнено в течение одного года. Кроме того, количество должностных лиц, включая врачей-специалистов, задействованных в процессе призыва граждан на военную службу, будет сокращено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат гордумы Челябинска, руководитель фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» Артем Барбашин поддержал законопроект, призванный усовершенствовать процедуру призыва на срочную службу. Среди прочего законопроект предусматривает сокращение участия в работе военно-врачебных комиссий врачей, задействованных в муниципальном здравоохранении. «За здоровьем необходимо следить с раннего детства. Считаю эту инициативу уместной и нужной. Убежден, что не в военкомате должны находить серьезные хронические заболевания. Информацию о состоянии здоровья человека военкоматы должны получать от гражданских медицинский учреждений, имея доступ ко всей истории болезни», — заявил Барбашин корреспонденту URA.RU. По мнению Барбашина, смещение акцента на выводы специалистов гражданских медучреждений позволит избежать подлога при прохождении обследования на пригодность к армейской службе. Однако в особых случаях возможен дополнительный осмотр на военно-врачебной комиссии. Барбашин добавил, что в современных условиях не вся военная служба связана с тяжелыми физическими нагрузками. Так, сейчас появились и играют все большую роль войска беспилотных систем. Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, который ужесточает порядок призыва на срочную военную службу. Согласно документу, решение о призыве на военную службу, не исполненное в период призыва, должно быть исполнено в течение одного года. Кроме того, количество должностных лиц, включая врачей-специалистов, задействованных в процессе призыва граждан на военную службу, будет сокращено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...