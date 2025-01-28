Челябинский депутат Барбашин: болезни призывников должны выявляться не в военкомате

Депутат гордумы Челябинска, руководитель фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» Артем Барбашин поддержал законопроект, призванный усовершенствовать процедуру призыва на срочную службу. Среди прочего законопроект предусматривает сокращение участия в работе военно-врачебных комиссий врачей, задействованных в муниципальном здравоохранении.
«За здоровьем необходимо следить с раннего детства. Считаю эту инициативу уместной и нужной. Убежден, что не в военкомате должны находить серьезные хронические заболевания. Информацию о состоянии здоровья человека военкоматы должны получать от гражданских медицинский учреждений, имея доступ ко всей истории болезни», — заявил Барбашин корреспонденту URA.RU.
По мнению Барбашина, смещение акцента на выводы специалистов гражданских медучреждений позволит избежать подлога при прохождении обследования на пригодность к армейской службе. Однако в особых случаях возможен дополнительный осмотр на военно-врачебной комиссии.
Барбашин добавил, что в современных условиях не вся военная служба связана с тяжелыми физическими нагрузками. Так, сейчас появились и играют все большую роль войска беспилотных систем.
Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, который ужесточает порядок призыва на срочную военную службу. Согласно документу, решение о призыве на военную службу, не исполненное в период призыва, должно быть исполнено в течение одного года. Кроме того, количество должностных лиц, включая врачей-специалистов, задействованных в процессе призыва граждан на военную службу, будет сокращено.
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