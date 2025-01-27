Житель ХМАО погиб в ДТП с грузовым тягачом

На 10-ом километре трассы Нижневартовск — Радужный произошло столкновение автомобиля Mitsubishi и грузового тягача DAF. В результате ДТП пассажирка иномарки скончалсаь до приезда скорой. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по ХМАО.
«28 января 2025 года около 17:52 на 10 километре автодороги Нижневартовск — Радужный, мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi… столкнулся с грузовым тягачом DAF, под управлением водителя 1994 года рождения. В результате ДТП пассажирка автомобиля Mitsubishi, 1969 года рождения, скончалась до приезда скорой медицинской помощи, а водитель Mitsubishi, 1969 года рождения, получил травмы», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, виновником происшествия является водитель иномарки. Предполагается, что, совершая обгон, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
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