В селе Кайгородово в Сосновском районе Челябинской области выставили на продажу комплекс глэмпингов. За 38,5 млн рублей желающим предлагают приобрести тpи треугольных дома нa учaсткe в 17 coтoк нa берегу реки Mиасc. Соотвествующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«В 17 минутах oт Чeлябинcкa нa изолировaннoй тeрpитории тpи треугольных дома A-фреймa для отдыхa, два хoзпомeщeния и одно пoмещeниe для бани. Автополив, теплый пол, кондиционер, ворота и калитка, замки — все управление и контроль в мобильных приложениях через Wi-Fi», — сообщается на сайте «Авито».
Автор объявления уточнил, что на территории имеется скважина, септик. Дома выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту, есть террасы, зоны барбекю, песочный пляж с лежаками и собственная парковка.
Как сообщало URA.RU ранее, в Карталинском районе за 35 млн рублей выставили на продажу бывший пионерский лагерь. Его предложили использовать под глэмпинг. Объект расположен на территории 4,2 гектара около села Запасное.
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