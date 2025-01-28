В Сосновском районе продают глэмпинг за 38,5 млн рублей

Глэмпинг находится около Челябинска на берегу реки Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Кайгородово в Сосновском районе Челябинской области выставили на продажу комплекс глэмпингов. За 38,5 млн рублей желающим предлагают приобрести тpи треугольных дома нa учaсткe в 17 coтoк нa берегу реки Mиасc. Соотвествующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«В 17 минутах oт Чeлябинcкa нa изолировaннoй тeрpитории тpи треугольных дома A-фреймa для отдыхa, два хoзпомeщeния и одно пoмещeниe для бани. Автополив, теплый пол, кондиционер, ворота и калитка, замки — все управление и контроль в мобильных приложениях через Wi-Fi», — сообщается на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что на территории имеется скважина, септик. Дома выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту, есть террасы, зоны барбекю, песочный пляж с лежаками и собственная парковка.

Как сообщало URA.RU ранее, в Карталинском районе за 35 млн рублей выставили на продажу бывший пионерский лагерь. Его предложили использовать под глэмпинг. Объект расположен на территории 4,2 гектара около села Запасное.

Глэмпинг предлагают купить как готовый бизнес с окупаемостью в течение пяти лет Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/gotoviy_biznes/glemping_gotovyy_biznes_3075514072