Челябинцы не могут улететь из Таиланда домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Прилет и вылет самолета задержан на шесть часов
Прилет и вылет самолета задержан на шесть часов Фото:

В Челябинске 30 января минимум на четыре часа задерживается прилет рейса ZF 2952 из Таиланда. Вылет обратного рейса ZF 2951 перенесен на следующие сутки, говорится в данных на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. 

«Рейс ZF 2952 Пхукет-Челябинск задерживается. Время прибытия по расписанию — 18:30, фактическое — 22:15», — указана на онлайн-табло челябинского аэропорта. 

Вылет обратного рейса ZF 2951 из Челябинска в Пхукет и вовсе перенесен на следующие сутки. По расписанию время указано — 21:20 30 января, фактическое — 00:30 31 января. Оба рейса выполняет компания Azur Air на самолете Boeing 767. 

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании Azur Air. Ответ будет опубликован после получения. 

Вылет задержан минимум на четыре часа
Вылет задержан минимум на четыре часа
Фото:

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В Челябинске 30 января минимум на четыре часа задерживается прилет рейса ZF 2952 из Таиланда. Вылет обратного рейса ZF 2951 перенесен на следующие сутки, говорится в данных на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.  «Рейс ZF 2952 Пхукет-Челябинск задерживается. Время прибытия по расписанию — 18:30, фактическое — 22:15», — указана на онлайн-табло челябинского аэропорта.  Вылет обратного рейса ZF 2951 из Челябинска в Пхукет и вовсе перенесен на следующие сутки. По расписанию время указано — 21:20 30 января, фактическое — 00:30 31 января. Оба рейса выполняет компания Azur Air на самолете Boeing 767.  Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании Azur Air. Ответ будет опубликован после получения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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