Челябинцы не могут улететь из Таиланда домой

В Челябинске 30 января минимум на четыре часа задерживается прилет рейса ZF 2952 из Таиланда. Вылет обратного рейса ZF 2951 перенесен на следующие сутки, говорится в данных на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Рейс ZF 2952 Пхукет-Челябинск задерживается. Время прибытия по расписанию — 18:30, фактическое — 22:15», — указана на онлайн-табло челябинского аэропорта.
Вылет обратного рейса ZF 2951 из Челябинска в Пхукет и вовсе перенесен на следующие сутки. По расписанию время указано — 21:20 30 января, фактическое — 00:30 31 января. Оба рейса выполняет компания Azur Air на самолете Boeing 767.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании Azur Air. Ответ будет опубликован после получения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!