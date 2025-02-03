03 февраля 2025

В Челябинскую область завезли 400 тысяч эмбрионов форели

© Служба новостей «URA.RU»
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Форель из эмбрионов будут разводить в Чебаркульском районе
Форель из эмбрионов будут разводить в Чебаркульском районе Фото:

В Челябинскую область с начала года завезли 400 тысяч эмбрионов форели. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, также в регион поступило 11 тысяч аквариумных рыбок.

«Эмбрионы форели поступили в рыбоводное хозяйство Чебаркульского района. Отправителем выступил племенной завод Краснодарского края», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре.

С 1 января служба проконтролировала перемещение 78 партий продукции животного происхождения. Контроль осуществлялся как при вывозе, так и при ввозе различных товаров, включая деликатесные морепродукты и личинки мотыля.

Большое внимание уделяется также соблюдению правил ввоза продукции животного происхождения. Например, были выявлены нарушения на рейсах из Таджикистана, где граждане пытались незаконно ввезти молочные продукты и мед.

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В Челябинскую область с начала года завезли 400 тысяч эмбрионов форели. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, также в регион поступило 11 тысяч аквариумных рыбок. «Эмбрионы форели поступили в рыбоводное хозяйство Чебаркульского района. Отправителем выступил племенной завод Краснодарского края», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре. С 1 января служба проконтролировала перемещение 78 партий продукции животного происхождения. Контроль осуществлялся как при вывозе, так и при ввозе различных товаров, включая деликатесные морепродукты и личинки мотыля. Большое внимание уделяется также соблюдению правил ввоза продукции животного происхождения. Например, были выявлены нарушения на рейсах из Таджикистана, где граждане пытались незаконно ввезти молочные продукты и мед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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