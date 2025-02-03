В Челябинскую область завезли 400 тысяч эмбрионов форели

В Челябинскую область с начала года завезли 400 тысяч эмбрионов форели. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, также в регион поступило 11 тысяч аквариумных рыбок.
«Эмбрионы форели поступили в рыбоводное хозяйство Чебаркульского района. Отправителем выступил племенной завод Краснодарского края», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре.
С 1 января служба проконтролировала перемещение 78 партий продукции животного происхождения. Контроль осуществлялся как при вывозе, так и при ввозе различных товаров, включая деликатесные морепродукты и личинки мотыля.
Большое внимание уделяется также соблюдению правил ввоза продукции животного происхождения. Например, были выявлены нарушения на рейсах из Таджикистана, где граждане пытались незаконно ввезти молочные продукты и мед.
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