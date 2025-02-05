Неудачи и скорые похороны: что нельзя делать на Аськин день

Православные 6 февраля 2025 вспоминают святую Ксению Петербургскую
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В народе было принято гадать на хлебе 6 февраля
В народе было принято гадать на хлебе 6 февраля Фото:

В православном календаре 6 февраля отмечают память святой Ксении Петербургской. А в народе в этот день испокон веков отмечали Аськин день. URA.RU рассказывает о традициях и приметах праздника.

Традиции Аськиного дня

В народе Аськин день также называли Ксения — полузимница. Считалось, что 6 февраля середина зимы добирается до самых северных регионов России. Жители морозных губерний на праздник отмечали то, что пережили самые морозные дни, а также начинали пересчитывать оставшиеся запасы продуктов, которых должно было хватить до потепления.

Также на Аськин день в народе гадали на хлебе: крестьяне взвешивали буханку вечером и на следующее утро. Считалось, что если за ночь вес убавится, то в скором времени и цена на продукты станет ниже. Правило работало и в обратную сторону — если с утра вес хлеба вышел больше, то и цены в скором времени взлетят.

Что нельзя делать на Аськин день

Аськин день считался в народе непростым. Существовал целый ряд запретов на праздник. Например, женщинам не разрешали шить, прясть и вязать. 6 февраля запрещалось стричь волосы и ногти, ставить брагу, завязывать узлы и даже перестилать постель.

Непослушание грозило чередой бед и несчастий. Нарушив запреты, люди могли навлечь на себя судороги, череду неудач и даже накликать скорые похороны. Поэтому суеверные крестьяне старались соблюдать правила.

Приметы на Аськин день

На Аськин день в народе существовали специальные экономические приметы: перед праздником люди запоминали цены на хлеб, и 6 февраля приходили проверить, изменились ли они. Если стоимость дешевела, то крестьяне ожидали хороший урожай в этом году.

Оказывались вещими и сны, которые человек видел на Аськин день. Так, волны на море снились к скорым сплетням, церковь означала скорую утрату, страшный сон указывал на спокойную жизнь, а если приснился ребенок — то вскоре появятся мысли о родительстве.

Следили люди и за погодой на праздник. Солнечный день говорил о теплой весне, высокие облака указывали на приближающееся потепление, а метель на Аськин день предвещала позднюю весну.

История праздника

Православные христиане вспоминают 6 февраля о блаженной Ксении Петербургской. Святая жила в XVII веке, и до 26 лет вела мирскую жизнь. Все изменилось после того, как Ксения овдовела. Потеряв мужа, девушка раздала все свое имущество нуждающимся, переоделась в покойного супруга и отправилась жить на улицу.

Многие посчитали Ксению безумной, но со временем многие стали почитать ее как святую. За подвиг юродства Христос наделил Ксению умением исцелять людей и предсказывать будущее.

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В православном календаре 6 февраля отмечают память святой Ксении Петербургской. А в народе в этот день испокон веков отмечали Аськин день. URA.RU рассказывает о традициях и приметах праздника. Традиции Аськиного дня В народе Аськин день также называли Ксения — полузимница. Считалось, что 6 февраля середина зимы добирается до самых северных регионов России. Жители морозных губерний на праздник отмечали то, что пережили самые морозные дни, а также начинали пересчитывать оставшиеся запасы продуктов, которых должно было хватить до потепления. Также на Аськин день в народе гадали на хлебе: крестьяне взвешивали буханку вечером и на следующее утро. Считалось, что если за ночь вес убавится, то в скором времени и цена на продукты станет ниже. Правило работало и в обратную сторону — если с утра вес хлеба вышел больше, то и цены в скором времени взлетят. Что нельзя делать на Аськин день Аськин день считался в народе непростым. Существовал целый ряд запретов на праздник. Например, женщинам не разрешали шить, прясть и вязать. 6 февраля запрещалось стричь волосы и ногти, ставить брагу, завязывать узлы и даже перестилать постель. Непослушание грозило чередой бед и несчастий. Нарушив запреты, люди могли навлечь на себя судороги, череду неудач и даже накликать скорые похороны. Поэтому суеверные крестьяне старались соблюдать правила. Приметы на Аськин день На Аськин день в народе существовали специальные экономические приметы: перед праздником люди запоминали цены на хлеб, и 6 февраля приходили проверить, изменились ли они. Если стоимость дешевела, то крестьяне ожидали хороший урожай в этом году. Оказывались вещими и сны, которые человек видел на Аськин день. Так, волны на море снились к скорым сплетням, церковь означала скорую утрату, страшный сон указывал на спокойную жизнь, а если приснился ребенок — то вскоре появятся мысли о родительстве. Следили люди и за погодой на праздник. Солнечный день говорил о теплой весне, высокие облака указывали на приближающееся потепление, а метель на Аськин день предвещала позднюю весну. История праздника Православные христиане вспоминают 6 февраля о блаженной Ксении Петербургской. Святая жила в XVII веке, и до 26 лет вела мирскую жизнь. Все изменилось после того, как Ксения овдовела. Потеряв мужа, девушка раздала все свое имущество нуждающимся, переоделась в покойного супруга и отправилась жить на улицу. Многие посчитали Ксению безумной, но со временем многие стали почитать ее как святую. За подвиг юродства Христос наделил Ксению умением исцелять людей и предсказывать будущее.
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