В челябинском селе продают действующий литейно-механический завод

В селе Ларино Уйского района Челябинской области выставлен на продажу литейно-механический завод. Производственный комплекс расположен на территории площадью 1,5 гектара с возможностью дальнейшего расширения. Информация об этом появилась на доске интернет-объявлений.
«Завод представляет собой полностью оборудованное производство, включающее литейный цех площадью 368 квадратных метров с пристроем для обрубки в 450 квадратных метров. На предприятии установлена литейная печь СТП мощностью 4-2,5 тонны, а также различное специализированное оборудование. Стоимость предприятия — 80 млн рублей»,— говорится на сайте «Авито».
В состав производственного комплекса входит цех механической обработки, оснащенный двумя кран-балками и различными металлообрабатывающими станками. Также на территории находится модельный цех площадью 860 квадратных метров и козловой кран грузоподъемностью 10 тонн для складских операций.
Инфраструктура предприятия включает столовую и общежитие общей площадью 1500 квадратных метров. Завод обеспечен всеми необходимыми коммуникациями: водоснабжением, канализацией, газом, собственным отоплением и электричеством.
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