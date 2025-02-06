В челябинском селе продают действующий литейно-механический завод

© Служба новостей «URA.RU»
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За предприятие просят 80 млн рублей
За предприятие просят 80 млн рублей Фото:

В селе Ларино Уйского района Челябинской области выставлен на продажу литейно-механический завод. Производственный комплекс расположен на территории площадью 1,5 гектара с возможностью дальнейшего расширения. Информация об этом появилась на доске интернет-объявлений.

«Завод представляет собой полностью оборудованное производство, включающее литейный цех площадью 368 квадратных метров с пристроем для обрубки в 450 квадратных метров. На предприятии установлена литейная печь СТП мощностью 4-2,5 тонны, а также различное специализированное оборудование. Стоимость предприятия — 80 млн рублей»,— говорится на сайте «Авито».

В состав производственного комплекса входит цех механической обработки, оснащенный двумя кран-балками и различными металлообрабатывающими станками. Также на территории находится модельный цех площадью 860 квадратных метров и козловой кран грузоподъемностью 10 тонн для складских операций.

Инфраструктура предприятия включает столовую и общежитие общей площадью 1500 квадратных метров. Завод обеспечен всеми необходимыми коммуникациями: водоснабжением, канализацией, газом, собственным отоплением и электричеством.

Предложение может заинтересовать инвесторов, планирующих развивать металлургическое производство
Предложение может заинтересовать инвесторов, планирующих развивать металлургическое производство
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В селе Ларино Уйского района Челябинской области выставлен на продажу литейно-механический завод. Производственный комплекс расположен на территории площадью 1,5 гектара с возможностью дальнейшего расширения. Информация об этом появилась на доске интернет-объявлений. «Завод представляет собой полностью оборудованное производство, включающее литейный цех площадью 368 квадратных метров с пристроем для обрубки в 450 квадратных метров. На предприятии установлена литейная печь СТП мощностью 4-2,5 тонны, а также различное специализированное оборудование. Стоимость предприятия — 80 млн рублей»,— говорится на сайте «Авито». В состав производственного комплекса входит цех механической обработки, оснащенный двумя кран-балками и различными металлообрабатывающими станками. Также на территории находится модельный цех площадью 860 квадратных метров и козловой кран грузоподъемностью 10 тонн для складских операций. Инфраструктура предприятия включает столовую и общежитие общей площадью 1500 квадратных метров. Завод обеспечен всеми необходимыми коммуникациями: водоснабжением, канализацией, газом, собственным отоплением и электричеством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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