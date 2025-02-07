В Петербург не пустили партию в 125 тонн арахиса из-за опасного токсина

В Петербургском морском порту на фитосанитарном контрольном посту Бронка выявили несоответствие в партии лущеного арахиса весом 125 тонн, ввезенного из Бразилии. В нем обнаружено превышение уровня микотоксина — афлатоксина B1. Об этом сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
«Выявлено нарушение при ввозе 125 тонн лущёного арахиса из Бразилии. В ходе осуществления контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки было установлено несоответствие подконтрольной продукции требованиям Технического регламента Таможенного Союза „О безопасности зерна“», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. В результате выявленных нарушений, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ввоз данной партии арахиса был запрещен.
Афлатоксины представляют собой токсины, которые производятся плесневыми грибами рода Aspergillus. Эти токсины могут присутствовать на зернах, семенах и плодах, особенно в условиях высокой влажности и температуры. Афлатоксин B1 является одним из наиболее опасных и может вызвать серьезные заболевания, включая пищевые отравления и даже рак печени при длительном употреблении продуктов, зараженных этим токсином.
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