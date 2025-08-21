В России создали полностью отечественный дрон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дальность действия дрона составляет до 23 километров (архивное фото)
Дальность действия дрона составляет до 23 километров (архивное фото) Фото:

В России разработан полностью отечественный дрон «Ветер. Спасатель», предназначенный для мониторинга чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и оценки наземной обстановки. Об этом сообщили в конструкторском бюро «Ветер».

«В РФ создали полностью отечественный дрон „Ветер. Спасатель“ для мониторинга ЧС, стихийных бедствий и наземной обстановки», — сообщили ТАСС представители организации. Дальность действия дрона составляет до 23 километров, этот показатель зависит от рельефа местности и условий обследуемой зоны. Одной из ключевых особенностей «Ветер. Спасатель» является наличие тепловизора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России разработан полностью отечественный дрон «Ветер. Спасатель», предназначенный для мониторинга чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и оценки наземной обстановки. Об этом сообщили в конструкторском бюро «Ветер». «В РФ создали полностью отечественный дрон „Ветер. Спасатель“ для мониторинга ЧС, стихийных бедствий и наземной обстановки», — сообщили ТАСС представители организации. Дальность действия дрона составляет до 23 километров, этот показатель зависит от рельефа местности и условий обследуемой зоны. Одной из ключевых особенностей «Ветер. Спасатель» является наличие тепловизора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...