В России создали полностью отечественный дрон

В России разработан полностью отечественный дрон «Ветер. Спасатель», предназначенный для мониторинга чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и оценки наземной обстановки. Об этом сообщили в конструкторском бюро «Ветер».
«В РФ создали полностью отечественный дрон „Ветер. Спасатель“ для мониторинга ЧС, стихийных бедствий и наземной обстановки», — сообщили ТАСС представители организации. Дальность действия дрона составляет до 23 километров, этот показатель зависит от рельефа местности и условий обследуемой зоны. Одной из ключевых особенностей «Ветер. Спасатель» является наличие тепловизора.
