Что нужно сделать в Федоров день 8 февраля 2025: приметы и традиции

Православные христиане 8 февраля 2025 года отмечают день памяти преподобного Феодора Студита — византийского монаха, богослова и поэта. В народе этот праздник получил название Федор Студит или Федор Поминальник. С этой датой связано множество традиций, поверий и примет. Что можно и нельзя делать в этот день, читайте подробнее в материале URA.RU.
История праздника Федор Поминальник
Феодор Студит родился в 758 году в Константинополе в знатной и благочестивой семье. Получив прекрасное образование, он решил посвятить себя монашеской жизни. В 22 года Феодор принял постриг в монастыре Сакудион, где позже стал настоятелем.
В 798 году Феодора назначили игуменом Студийского монастыря в Константинополе. Отсюда происходит его прозвище — Студит. Преподобный прославился своей праведной жизнью, строгим аскетизмом и бесстрашной борьбой за чистоту православия. Он не боялся обличать пороки сильных мира сего, за что не раз подвергался гонениям и ссылкам.
Феодор Студит оставил после себя богатое литературное наследие — богословские и полемические сочинения, поэтические гимны и послания. Именно он составил устав общежительного монастыря, который потом был принят во многих обителях, в том числе и на Руси.
Скончался преподобный Феодор в 826 году в скитаниях. Православная Церковь чтит его память 8 февраля (26 января по старому стилю).
Народные традиции и обычаи в день памяти Феодора Студита
В русской народной традиции Федоров день считался поминальным. Люди верили, что в это время усопшие родственники тоскуют по земной жизни и могут навещать свои дома. Чтобы покойники не тревожили живых, в этот день было принято ходить в церковь, заказывать панихиды, подавать милостыню нищим.
Также в этот день полагалось поминать усопших за семейным столом. Для этого пекли специальные блины — «жизни» и клали на божницу для душ умерших. Первый блин всегда отдавали нищему или же скармливали птицам, чтобы они «отнесли» его на тот свет.
На Федора Студита крестьяне обходили дом с горящей свечой, защищаясь от злых духов. На окна и двери вешали ветки рябины или можжевельника — они тоже считались мощными природными оберегами.
Незамужним девушкам в этот день запрещалось смотреться в зеркало, чтобы ненароком не увидеть своего суженого с того света. А молодоженам нельзя было ссориться, иначе они рисковали разрушить свой брак.
Приметы и поверья в Федор Поминальник
С днем Федора Студита связано множество погодных примет. Так, если 8 февраля стоит теплая и ясная погода — весна будет дружной и ранней. А вот метель и вьюга предвещали затяжную и холодную весну.
Также в этот день примечали:
- Много снега на деревьях — к хорошему урожаю фруктов.
- Снегири щебечут — к оттепели.
- Куры рано на насест садятся — к морозу.
- Дым из печной трубы стелется по земле — к снегопаду.
- Лошади фыркают и трясут гривой — к ненастью.
Что можно и что нельзя делать 8 февраля
В Федоров день разрешалось выполнять только самую необходимую работу по дому, а все остальное время посвящать молитве и благочестию. Под запретом были шумные увеселения, пляски, песни.
Нельзя было 8 февраля давать в долг деньги или хлеб — это могло привести к финансовым потерям и разорению. Также не рекомендовалось брать и класть что-либо на стол — верили, что стол в этот день становится своеобразным порталом между миром живых и мертвых.
Зато на Федора Студита полагалось подавать милостыню нищим и убогим, а также кормить бездомных животных. Такие благие дела должны были принести человеку удачу и благополучие на весь год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.