Управляющий директор екатеринбургского хлебокомбината «Смак» Владимир Кудинов заявил, что снимки, на которых батон лежит на полу, были сделаны во время тестирования нового оборудования. Он подтвердил URA.RU, что кадры подлинные.
«Выложенные в сеть фотографии были сделаны на предприятии в декабре 2024 года. Снимки неупакованной продукции выполнены при отработке технологического процесса на вновь установленной линии по производству батонов», — пояснил Кудинов.
По его словам, снимки были сделаны, чтобы предъявить претензии компании, которая предоставляла персонал. Якобы сотрудники ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Предприятие воспользовалась услугами аутсорсинговой компании, привлекающей кадры «для выполнения низкоквалифицированных работ», так как на рынке по-прежнему не хватает кадров.
Кудинов отметил, что продукция, которая не соответствует качеству и безопасности отправляется на утилизацию, бракуется, а в продажу не поступает, а также то, что на заводе работают сотрудники разных национальностей. «Считаю бессмысленным комментировать саму причину [публикации фото]. Отмечу только, что честная конкурентная борьба — удел сильных», — заключил Кудинов.
Накануне в сеть утекли кадры с завода, на которых видно, как батоны лежат на полу в упаковках и без. Сортировали продукцию рабочие из Африки.
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