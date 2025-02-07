07 февраля 2025

Челябинцам предложили арестованные коттеджи по привлекательным ценам. Скрин

В Челябинской области продают арестованные коттеджи от 15 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи, попавшие под арест, продают вместе с участками Фото:

В Челябинской области продают земельные участки и расположенные на них жилые дома по цене от 15 млн рублей. Имущество реализуют как активы должников-банкротов. Соответствующая информация опубликована на сайте «Торги России».

«Миасс. Земельный участок площадью 800 кв метров, расположенный на нем жилой дом 390,3 кв метра за 15 млн рублей», — говорится в информации к лоту на электронной площадке.

В Аргаяшском районе, в деревне Уразбаева, на открытый аукцион выставлен участок площадью 1164 метра. Вместе с ним продают жилое здание в 175 кв метров. Имущество оценено в 26,6 млн рублей.

Еще на один дом в 370 кв метров за 31 млн ищут покупателя в Челябинске. Рядом с многоэтажным строением находится бассейн и беседка. Дом обнесен кирпичным забором.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске предлагают легковые автомобили Mercedes за цены от 13 тысяч рублей. Иномарки также реализуют как изъятое имущество посредством открытых аукционов.

Дом расположен в Миассе, в переулке Киселева, неподалеку от Ильменского озера
Дом расположен в Миассе, в переулке Киселева, неподалеку от Ильменского озера

Коттедж построен в 12 километрах от центра Челябинска
Коттедж построен в 12 километрах от центра Челябинска

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В Челябинской области продают земельные участки и расположенные на них жилые дома по цене от 15 млн рублей. Имущество реализуют как активы должников-банкротов. Соответствующая информация опубликована на сайте «Торги России». «Миасс. Земельный участок площадью 800 кв метров, расположенный на нем жилой дом 390,3 кв метра за 15 млн рублей», — говорится в информации к лоту на электронной площадке. В Аргаяшском районе, в деревне Уразбаева, на открытый аукцион выставлен участок площадью 1164 метра. Вместе с ним продают жилое здание в 175 кв метров. Имущество оценено в 26,6 млн рублей. Еще на один дом в 370 кв метров за 31 млн ищут покупателя в Челябинске. Рядом с многоэтажным строением находится бассейн и беседка. Дом обнесен кирпичным забором. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске предлагают легковые автомобили Mercedes за цены от 13 тысяч рублей. Иномарки также реализуют как изъятое имущество посредством открытых аукционов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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