В Челябинской области продают земельные участки и расположенные на них жилые дома по цене от 15 млн рублей. Имущество реализуют как активы должников-банкротов. Соответствующая информация опубликована на сайте «Торги России».
«Миасс. Земельный участок площадью 800 кв метров, расположенный на нем жилой дом 390,3 кв метра за 15 млн рублей», — говорится в информации к лоту на электронной площадке.
В Аргаяшском районе, в деревне Уразбаева, на открытый аукцион выставлен участок площадью 1164 метра. Вместе с ним продают жилое здание в 175 кв метров. Имущество оценено в 26,6 млн рублей.
Еще на один дом в 370 кв метров за 31 млн ищут покупателя в Челябинске. Рядом с многоэтажным строением находится бассейн и беседка. Дом обнесен кирпичным забором.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске предлагают легковые автомобили Mercedes за цены от 13 тысяч рублей. Иномарки также реализуют как изъятое имущество посредством открытых аукционов.
Дом расположен в Миассе, в переулке Киселева, неподалеку от Ильменского озера
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В Челябинской области продают земельные участки и расположенные на них жилые дома по цене от 15 млн рублей. Имущество реализуют как активы должников-банкротов. Соответствующая информация опубликована на сайте «Торги России». «Миасс. Земельный участок площадью 800 кв метров, расположенный на нем жилой дом 390,3 кв метра за 15 млн рублей», — говорится в информации к лоту на электронной площадке. В Аргаяшском районе, в деревне Уразбаева, на открытый аукцион выставлен участок площадью 1164 метра. Вместе с ним продают жилое здание в 175 кв метров. Имущество оценено в 26,6 млн рублей. Еще на один дом в 370 кв метров за 31 млн ищут покупателя в Челябинске. Рядом с многоэтажным строением находится бассейн и беседка. Дом обнесен кирпичным забором. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске предлагают легковые автомобили Mercedes за цены от 13 тысяч рублей. Иномарки также реализуют как изъятое имущество посредством открытых аукционов.