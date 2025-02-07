Челябинцам предложили арестованные коттеджи по привлекательным ценам. Скрин

В Челябинской области продают арестованные коттеджи от 15 млн рублей

08 февраля 2025 в 03:31 Размер текста - 17 +

Коттеджи, попавшие под арест, продают вместе с участками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области продают земельные участки и расположенные на них жилые дома по цене от 15 млн рублей. Имущество реализуют как активы должников-банкротов. Соответствующая информация опубликована на сайте «Торги России». «Миасс. Земельный участок площадью 800 кв метров, расположенный на нем жилой дом 390,3 кв метра за 15 млн рублей», — говорится в информации к лоту на электронной площадке. В Аргаяшском районе, в деревне Уразбаева, на открытый аукцион выставлен участок площадью 1164 метра. Вместе с ним продают жилое здание в 175 кв метров. Имущество оценено в 26,6 млн рублей. Еще на один дом в 370 кв метров за 31 млн ищут покупателя в Челябинске. Рядом с многоэтажным строением находится бассейн и беседка. Дом обнесен кирпичным забором. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске предлагают легковые автомобили Mercedes за цены от 13 тысяч рублей. Иномарки также реализуют как изъятое имущество посредством открытых аукционов. Дом расположен в Миассе, в переулке Киселева, неподалеку от Ильменского озера Скрин сайта «Торги России». https://торги-россии.рф/lot/5490082 Коттедж построен в 12 километрах от центра Челябинска Скрин сайта «Торги России». https://торги-россии.рф/lot/5470449 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области продают земельные участки и расположенные на них жилые дома по цене от 15 млн рублей. Имущество реализуют как активы должников-банкротов. Соответствующая информация опубликована на сайте «Торги России». «Миасс. Земельный участок площадью 800 кв метров, расположенный на нем жилой дом 390,3 кв метра за 15 млн рублей», — говорится в информации к лоту на электронной площадке. В Аргаяшском районе, в деревне Уразбаева, на открытый аукцион выставлен участок площадью 1164 метра. Вместе с ним продают жилое здание в 175 кв метров. Имущество оценено в 26,6 млн рублей. Еще на один дом в 370 кв метров за 31 млн ищут покупателя в Челябинске. Рядом с многоэтажным строением находится бассейн и беседка. Дом обнесен кирпичным забором. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске предлагают легковые автомобили Mercedes за цены от 13 тысяч рублей. Иномарки также реализуют как изъятое имущество посредством открытых аукционов.