07 февраля 2025

В Челябинске пассажиры 20 часов ждут вылета в Норильск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Из Челябинска задерживают вылеты в Норильск и наоборот
Из Челябинска задерживают вылеты в Норильск и наоборот Фото:

В Челябинске почти на 20 часов задерживают вылет самолета в Норильск. Приблизительно на столько же откладывается прилет рейса из северного города, говорится в информации онлайн-табло аэропорта «Курчатов».

«Рейсы номер ИН-1279 и Y7-7279 Челябинск — Норильск должны были отправиться 8 февраля в 07:30. Расчетное время вылета — 9 февраля в 3:00. Аэропорт ждет прилета рейсов номер ИН-1280 и Y7-7280 Норильск — Челябинск 9 февраля в 10:40 вместо 8 февраля в 15:20», — информирует онлайн-табло авиагавани.

Причиной задержки рейсов стала непогода. Прием и вылет воздушных судов в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева ограничен из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщила в своем telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В надзорном ведомстве уточнили, что вылеты также задержаны в Москву, Минеральные Воды, Новосибирск, Абакан, Уфа, Красноярск, Челябинск.

Причиной задержки рейсов из Челябинска стал тот факт, что аэропорт Норильска не принимает самолеты из-за непогоды
Причиной задержки рейсов из Челябинска стал тот факт, что аэропорт Норильска не принимает самолеты из-за непогоды
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В Челябинске почти на 20 часов задерживают вылет самолета в Норильск. Приблизительно на столько же откладывается прилет рейса из северного города, говорится в информации онлайн-табло аэропорта «Курчатов». «Рейсы номер ИН-1279 и Y7-7279 Челябинск — Норильск должны были отправиться 8 февраля в 07:30. Расчетное время вылета — 9 февраля в 3:00. Аэропорт ждет прилета рейсов номер ИН-1280 и Y7-7280 Норильск — Челябинск 9 февраля в 10:40 вместо 8 февраля в 15:20», — информирует онлайн-табло авиагавани. Причиной задержки рейсов стала непогода. Прием и вылет воздушных судов в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева ограничен из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщила в своем telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В надзорном ведомстве уточнили, что вылеты также задержаны в Москву, Минеральные Воды, Новосибирск, Абакан, Уфа, Красноярск, Челябинск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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