В Челябинске почти на 20 часов задерживают вылет самолета в Норильск. Приблизительно на столько же откладывается прилет рейса из северного города, говорится в информации онлайн-табло аэропорта «Курчатов».
«Рейсы номер ИН-1279 и Y7-7279 Челябинск — Норильск должны были отправиться 8 февраля в 07:30. Расчетное время вылета — 9 февраля в 3:00. Аэропорт ждет прилета рейсов номер ИН-1280 и Y7-7280 Норильск — Челябинск 9 февраля в 10:40 вместо 8 февраля в 15:20», — информирует онлайн-табло авиагавани.
Причиной задержки рейсов стала непогода. Прием и вылет воздушных судов в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева ограничен из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщила в своем telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В надзорном ведомстве уточнили, что вылеты также задержаны в Москву, Минеральные Воды, Новосибирск, Абакан, Уфа, Красноярск, Челябинск.
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