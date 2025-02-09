Задабриваем кошек и домовых: традиции и приметы на Ефрема Сирина

День памяти одного из самых известных святых — Ефрема Сирина — отметят православные 10 февраля. На этот же день в народном календаре приходится Ефрем — сверчковый заступник. Рассказываем о Ефреме Сирине и о том, что было принято делать на Руси в посвященный ему праздник.
Житие Ефрема Сирина
Ефрем Сирин родился на территории современного Ирака в начале четвертого века. Родителями будущего святого были земледельцы, исповедовавшие христианство.
Несмотря на благочестивое воспитание, Ефрем Сирин не был простым подростком. Напротив, он испытывал сомнения в вере, ссорился с родителями и не всегда совершал верные поступки.
Твердо уверовать в Бога Ефрему помогло чудо. Его обвинили в преступлении, которого он не совершал и посадили в темницу, где он услышал голос, призывающий его покаяться и жить по заветам Христовым. Последовав этому совету, Ефрем смог освободиться.
После этого Ефрем избрал путь отшельничества и непрестанной молитвы. Он нашел себе учителя — преподобного Антония Великого — и совершенствовался в главных христианских добродетелях.
Впоследствии Ефрем Сирин переехал в монастырь и занимался толкованием Священного Писания, сделав огромный вклад в богословие. Также преподобный Ефрем Сирин активно помогал голодающим и нищим.
Ефрему Сирину молятся об избавлении от уныния и других грехов, просят наставить на путь истинный, помочь в житейских бедах. 10 февраля в память о святом в состав богослужения включают песнопения, посвященные ему.
Что можно и нельзя делать
В народном календаре день памяти Ефрема Сирина преобразовался в праздник Ефрема — сверчкового заступника. Также его называют Ефрем-ветродуй, Ефрем-запечник и Ефрем-прибаутник.
На Ефрема люди издревле старались задобрить домового. Для этого варили кашу и оставляли тарелочку с ней на ночь на кухне. Считалось, что благодаря этому домовой проникался симпатией к хозяевам и во всем помогал им.
Приятное старались сделать и кошке. Люди верили, что она дружит с домовым и помогает сохранить с ним хорошие отношения.
О домовом говорили и во время семейных посиделок: делились историями, сказками о нем и его жизни. Не обходилось и без тематических песен с частушками.
Еще одна важная традиция — подметание пола веником из полыни. Считалось, что это помогает отогнать нечисть и защититься от недобрых людей. А вот насекомых в этот день убивать категорически запрещалось — это сулило беду.
Народные приметы на Ефрема тоже есть. Если в этот день дул ветер, считали, что лето будет дождливым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.