Экс-глава хабаровского минздрава Бойченко арестован за растрату

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-чиновник причастен к хищению более 120 миллионов рублей
Экс-чиновник причастен к хищению более 120 миллионов рублей Фото:

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко. Мера пресечения избрана в рамках расследования уголовного дела о растрате средств в особо крупном размере. Информация об этом появилась в официальной картотеке судебных инстанций.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бойченко Ю.Я.», — говорится в карточке дела. Бойченко вменяется присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере. Экс-чиновник причастен к хищению более 120 миллионов рублей.

Задержание Бойченко связано с расследованием в отношении бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Никонов был арестован летом прошлого года по аналогичным обвинениям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко. Мера пресечения избрана в рамках расследования уголовного дела о растрате средств в особо крупном размере. Информация об этом появилась в официальной картотеке судебных инстанций. «Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бойченко Ю.Я.», — говорится в карточке дела. Бойченко вменяется присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере. Экс-чиновник причастен к хищению более 120 миллионов рублей. Задержание Бойченко связано с расследованием в отношении бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Никонов был арестован летом прошлого года по аналогичным обвинениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...