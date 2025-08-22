Экс-глава хабаровского минздрава Бойченко арестован за растрату

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко. Мера пресечения избрана в рамках расследования уголовного дела о растрате средств в особо крупном размере. Информация об этом появилась в официальной картотеке судебных инстанций.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бойченко Ю.Я.», — говорится в карточке дела. Бойченко вменяется присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере. Экс-чиновник причастен к хищению более 120 миллионов рублей.
Задержание Бойченко связано с расследованием в отношении бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Никонов был арестован летом прошлого года по аналогичным обвинениям.
