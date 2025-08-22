Полиция хочет ввести еще один запрет для мигрантов в Ростовской области

Полиция предлагает запретить мигрантам работать курьерами в Ростовской области
Мигрантам запретят работать курьерами в Ростовской области
Полиция Ростовской области предложила запретить мигрантам работать курьерами и сотрудниками транспорта. Об этом сообщила врио начальника управления по вопросам миграции регионального МВД Виктория Григорьева.

"Руководством главка принято решение <...> о запрете привлечения иностранных граждан <...> в работу сухопутного и трубопроводного транспорта, почтовой связи, курьерской деятельности, по предоставлению продуктов питания или напитков", — сказала Григорьева журналистам. Ее слова приводит "Интерфакс". 

Она напомнила, что сейчас в регионе мигрантам запрещено работать в фитнес-клубах и заниматься деятельностью, связанной с драгоценными металлами. По данным 161.ru, данная инициатива направлена врио губернатора Юрию Слюсарю.

По данным управления по вопросам миграции, за год число мигрантов в области выросло на 21% и достигло 65 тысяч человек. В полиции считают, что ужесточение ограничений поможет регулировать рынок труда. Кроме того, сотрудники МВД выступили за повышение регионального налога для иностранных работников с шести до девяти тысяч рублей для привлечения более квалифицированных специалистов и увеличения поступлений в бюджет.

Ранее Минтруд России выступил с предложением с 2026 года снизить долю мигрантов в ряде отраслей, а в некоторых сферах полностью запретить их трудоустройство. В строительстве планируется сократить долю иностранных работников с 80% до 50%, а в сфере общественного питания не менее половины вакансий должны занять россияне — подобные нормы вводятся впервые.

В отраслях, связанных с выращиванием овощей, оптовой торговлей древесиной, лесозаготовкой и деревообработкой, доля мигрантов не должна превышать 40% вместо прежних 50%. Полный запрет на труд мигрантов предлагается установить в специализированных магазинах, продающих алкоголь и табак (снижение с 15% до нуля). Подобные ограничения уже действуют в аптеках, на рынках и в нестационарных торговых объектах.

