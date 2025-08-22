С 1 сентября в России увеличатся штрафы за непропуск машин с мигалками

С 1 сентября в России штраф за непропуск автомобилей с проблесковыми маячками, независимо от их цветографической раскраски, вырастет до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
«Теперь не имеет значения, черная машина, белая, желтая. Если машина подает специальный сигнал — сирену, и есть колпак, водитель обязан ее пропустить. Если у машины часть мигалки горит красным, другая синим, водитель должен остановиться на обочине», — отметил Ольшанский. Его слова приводит ТАСС.
Согласно новым правилам, за такие нарушения водителям грозит штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок до года. Нововведения также распространяются на кортежи и автомобили без специальной окраски, если у них включены синие и красные маяки и подается звуковой сигнал.
Новая норма о спецсигналах начала действовать в России с 26 июля. Она обязывает водителей уступать дорогу автомобилям со спецсигналами, даже если у них нет специальной цветографической схемы. Эксперты ранее отмечали, что нововведение может вызвать недовольство среди автомобилистов и привести к росту числа штрафов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.