В Германии телеканал ZDF снял двухсерийный документальный фильм «Война будущего». В кинокартине рассматривают готовность страны к современной военной угрозе и развеивают мифы о технологическом превосходстве НАТО над Россией.
«Что значит „быть готовым“ к встрече с новой старой угрозой, рассматривается в двухсерийном документальном фильме ZDF „Война будущего“», — сообщило издание Focus. Фильм будет доступен для просмотра с 10 февраля.
В фильме аналитик из Лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Штефан Гэди утверждает, что в условиях конфликта с Россией Германия служит опорным пунктом для войск НАТО. Однако отмечается, что страна вряд ли сможет выстоять против напора армии ВС РФ.
Фильм ZDF развеивает некоторые мифы о технологическом превосходстве НАТО над Россией. Например, там говорится о неготовности Бундесвера «к войне с использованием беспилотников». Там подчеркиваются проблемы с обновлением техники и нехваткой современного вооружения.
В дополнение к этому, фильм освещает проблему модернизации танковых запасов, которая приводит к утяжелению техники и потенциальным проблемам с транспортировкой по европейским мостам. Подчеркиваются и огромные затраты на покупку вооружения и техники, которая часто выходит из строя, что приводит к увеличению расходов.
При этом президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что Россия не будет вести военные действия против европейских стран. Сейчас перед страной стоит задача выполнить все цели СВО и перейти к полноценному развитию новых территорий, которые пострадали от действий Украины.
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