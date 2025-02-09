В Германии сняли фильм о войне с Россией, в котором развеяли мифы о НАТО

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В Германии сняли документальный фильм про войну с РФ
В Германии сняли документальный фильм про войну с РФ Фото:

В Германии телеканал ZDF снял двухсерийный документальный фильм «Война будущего». В кинокартине рассматривают готовность страны к современной военной угрозе и развеивают мифы о технологическом превосходстве НАТО над Россией.

«Что значит „быть готовым“ к встрече с новой старой угрозой, рассматривается в двухсерийном документальном фильме ZDF „Война будущего“», — сообщило издание Focus. Фильм будет доступен для просмотра с 10 февраля.

В фильме аналитик из Лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Штефан Гэди утверждает, что в условиях конфликта с Россией Германия служит опорным пунктом для войск НАТО. Однако отмечается, что страна вряд ли сможет выстоять против напора армии ВС РФ.

Фильм ZDF развеивает некоторые мифы о технологическом превосходстве НАТО над Россией. Например, там говорится о неготовности Бундесвера «к войне с использованием беспилотников». Там подчеркиваются проблемы с обновлением техники и нехваткой современного вооружения.

В дополнение к этому, фильм освещает проблему модернизации танковых запасов, которая приводит к утяжелению техники и потенциальным проблемам с транспортировкой по европейским мостам. Подчеркиваются и огромные затраты на покупку вооружения и техники, которая часто выходит из строя, что приводит к увеличению расходов.

При этом президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что Россия не будет вести военные действия против европейских стран. Сейчас перед страной стоит задача выполнить все цели СВО и перейти к полноценному развитию новых территорий, которые пострадали от действий Украины. 

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В Германии телеканал ZDF снял двухсерийный документальный фильм «Война будущего». В кинокартине рассматривают готовность страны к современной военной угрозе и развеивают мифы о технологическом превосходстве НАТО над Россией. «Что значит „быть готовым“ к встрече с новой старой угрозой, рассматривается в двухсерийном документальном фильме ZDF „Война будущего“», — сообщило издание Focus. Фильм будет доступен для просмотра с 10 февраля. В фильме аналитик из Лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Штефан Гэди утверждает, что в условиях конфликта с Россией Германия служит опорным пунктом для войск НАТО. Однако отмечается, что страна вряд ли сможет выстоять против напора армии ВС РФ. Фильм ZDF развеивает некоторые мифы о технологическом превосходстве НАТО над Россией. Например, там говорится о неготовности Бундесвера «к войне с использованием беспилотников». Там подчеркиваются проблемы с обновлением техники и нехваткой современного вооружения. В дополнение к этому, фильм освещает проблему модернизации танковых запасов, которая приводит к утяжелению техники и потенциальным проблемам с транспортировкой по европейским мостам. Подчеркиваются и огромные затраты на покупку вооружения и техники, которая часто выходит из строя, что приводит к увеличению расходов. При этом президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что Россия не будет вести военные действия против европейских стран. Сейчас перед страной стоит задача выполнить все цели СВО и перейти к полноценному развитию новых территорий, которые пострадали от действий Украины. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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