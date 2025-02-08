08 февраля 2025

Толпа горожан осадила МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Big Love Show в МТС Live Холл. Екатеринбург, big love show
Концерт Big Love Show посетят тысячи слушателей Фото:

Тысячи екатеринбуржцев нагрянули в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на концерт Big Love Show. Как люди пробираются в концертный зал заснял корреспондент URA.RU

На концерте выступят Nilleto, Artik&Asti, Клава Кока, Хабиб, FILATOV & KARAS, Mayot и многие другие. Такие ивенты для уральской столицы уже стали традиционными.

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Тысячи екатеринбуржцев нагрянули в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на концерт Big Love Show. Как люди пробираются в концертный зал заснял корреспондент URA.RU На концерте выступят Nilleto, Artik&Asti, Клава Кока, Хабиб, FILATOV & KARAS, Mayot и многие другие. Такие ивенты для уральской столицы уже стали традиционными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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