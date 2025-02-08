Толпа горожан осадила МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Видео

Концерт Big Love Show посетят тысячи слушателей
Тысячи екатеринбуржцев нагрянули в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на концерт Big Love Show. Как люди пробираются в концертный зал заснял корреспондент URA.RU
На концерте выступят Nilleto, Artik&Asti, Клава Кока, Хабиб, FILATOV & KARAS, Mayot и многие другие. Такие ивенты для уральской столицы уже стали традиционными.
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