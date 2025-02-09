09 февраля 2025

В Челябинской области мигрант лишился денег, пытаясь заказать проститутку

© Служба новостей «URA.RU»
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Попытка найти компанию на вечер обошлась мигранту в 37 тысяч рублей
Попытка найти компанию на вечер обошлась мигранту в 37 тысяч рублей Фото:

В Усть-Катаве (Челябинская область) мигрант лишился 37 тысяч рублей, пытаясь вызвать проститутку через интернет. После произошедшего он обратился в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Иностранец в попытках скрасить свой досуг обнаружил на незнакомом сайте телефон дамы с низкой социальной ответственностью, но узнав, что требуется внести предоплату, отказался от идеи продолжить общение. На следующий день мужчина подвергся атаке мошенников, сообщивших ему о проблемах с сайтом, который он посещал накануне. По словам собеседников, сайт „обрушил“ именно он, отказавшись от заявки, и теперь другие посетители ресурса не могут воспользоваться сервисом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мошенники заставили мужчину перевести за «поломку» сайта 37 тысяч рублей. После этого потерпевший обратился в полицию.

«Сотрудники полиции вновь призывают жителей региона к бдительности и настоятельно рекомендуют не переводить деньги под диктовку посторонних лиц по телефону. Совершая необдуманные поступки, вы рискуете лишиться своих сбережений и финансового благополучия», — добавили в пресс-службе областного главка.

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В Усть-Катаве (Челябинская область) мигрант лишился 37 тысяч рублей, пытаясь вызвать проститутку через интернет. После произошедшего он обратился в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Иностранец в попытках скрасить свой досуг обнаружил на незнакомом сайте телефон дамы с низкой социальной ответственностью, но узнав, что требуется внести предоплату, отказался от идеи продолжить общение. На следующий день мужчина подвергся атаке мошенников, сообщивших ему о проблемах с сайтом, который он посещал накануне. По словам собеседников, сайт „обрушил“ именно он, отказавшись от заявки, и теперь другие посетители ресурса не могут воспользоваться сервисом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Мошенники заставили мужчину перевести за «поломку» сайта 37 тысяч рублей. После этого потерпевший обратился в полицию. «Сотрудники полиции вновь призывают жителей региона к бдительности и настоятельно рекомендуют не переводить деньги под диктовку посторонних лиц по телефону. Совершая необдуманные поступки, вы рискуете лишиться своих сбережений и финансового благополучия», — добавили в пресс-службе областного главка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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