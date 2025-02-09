В Челябинской области мигрант лишился денег, пытаясь заказать проститутку

В Усть-Катаве (Челябинская область) мигрант лишился 37 тысяч рублей, пытаясь вызвать проститутку через интернет. После произошедшего он обратился в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Иностранец в попытках скрасить свой досуг обнаружил на незнакомом сайте телефон дамы с низкой социальной ответственностью, но узнав, что требуется внести предоплату, отказался от идеи продолжить общение. На следующий день мужчина подвергся атаке мошенников, сообщивших ему о проблемах с сайтом, который он посещал накануне. По словам собеседников, сайт „обрушил“ именно он, отказавшись от заявки, и теперь другие посетители ресурса не могут воспользоваться сервисом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Мошенники заставили мужчину перевести за «поломку» сайта 37 тысяч рублей. После этого потерпевший обратился в полицию.
«Сотрудники полиции вновь призывают жителей региона к бдительности и настоятельно рекомендуют не переводить деньги под диктовку посторонних лиц по телефону. Совершая необдуманные поступки, вы рискуете лишиться своих сбережений и финансового благополучия», — добавили в пресс-службе областного главка.
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