Сельхозпредприятия в Челябинской области скрыли применение гербицидов

Сельхозпредприятия в Увельском, Чесменском и Троицком районах Челябинской области скрыли применение гербицидов при выращивании зерновых и масличных культур летом 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
«Два предприятия Челябинской области не внесли обязательную информацию по обороту пестицидов и агрохимикатов в ФГИС „Сатурн“. Это привело к невозможности их учета», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В Увельском и Чесменском районах глава крестьянско-фермерского хозяйства (КХБ) и сельхозпроизводитель не указали дозу применения агрохимикатов при выращивании зерновых и масличных культур летом 2024 года. В Троицком районе глава КХБ применяла гербицид «Триалт» на пшеницу в июне 2024 года. Но срок регистрации гербицида закончился еще в марте.
Производителям объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона при применении пестицидов и агрохимикатов. Всего за месяц — с 9 января по 10 февраля 2025 году — управление объявило восемь предостережений челябинским производителям сельхозпродукции.
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