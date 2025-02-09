09 февраля 2025

Сельхозпредприятия в Челябинской области скрыли применение гербицидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермеры не указали дозу применения агрохимикатов при выращивании зерновых культур
Фермеры не указали дозу применения агрохимикатов при выращивании зерновых культур Фото:

Сельхозпредприятия в Увельском, Чесменском и Троицком районах Челябинской области скрыли применение гербицидов при выращивании зерновых и масличных культур летом 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«Два предприятия Челябинской области не внесли обязательную информацию по обороту пестицидов и агрохимикатов в ФГИС „Сатурн“. Это привело к невозможности их учета», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В Увельском и Чесменском районах глава крестьянско-фермерского хозяйства (КХБ) и сельхозпроизводитель не указали дозу применения агрохимикатов при выращивании зерновых и масличных культур летом 2024 года. В Троицком районе глава КХБ применяла гербицид «Триалт» на пшеницу в июне 2024 года. Но срок регистрации гербицида закончился еще в марте.

Производителям объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона при применении пестицидов и агрохимикатов. Всего за месяц — с 9 января по 10 февраля 2025 году — управление объявило восемь предостережений челябинским производителям сельхозпродукции.

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Сельхозпредприятия в Увельском, Чесменском и Троицком районах Челябинской области скрыли применение гербицидов при выращивании зерновых и масличных культур летом 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. «Два предприятия Челябинской области не внесли обязательную информацию по обороту пестицидов и агрохимикатов в ФГИС „Сатурн“. Это привело к невозможности их учета», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В Увельском и Чесменском районах глава крестьянско-фермерского хозяйства (КХБ) и сельхозпроизводитель не указали дозу применения агрохимикатов при выращивании зерновых и масличных культур летом 2024 года. В Троицком районе глава КХБ применяла гербицид «Триалт» на пшеницу в июне 2024 года. Но срок регистрации гербицида закончился еще в марте. Производителям объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона при применении пестицидов и агрохимикатов. Всего за месяц — с 9 января по 10 февраля 2025 году — управление объявило восемь предостережений челябинским производителям сельхозпродукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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