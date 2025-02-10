В Челябинске дети едва не сорвались с шестого этажа

В Челябинске на улице Ласковой пятилетняя девочка и 10-летний мальчик едва не выпали из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Сотрудники МЧС, проникшие в квартиру, не дали им сорваться, сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«Очевидцы увидели маленьких детей в открытом окне на шестом этаже и тут же позвонили на телефон „112“. Сотрудники МЧС России проникли в квартиру и обнаружили юных следопытов — девочку и мальчика пяти и 10 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
В квартире пожарные дождались полицию и родителей детей. После убыли в подразделение.
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