Верификацию на «Госуслугах» при аренде электросамоката хотят ввести по всей стране

В России могут ввести обязательную верификацию пользователей электросамокатов через портал «Госуслуги» в случае успешного тестирования данной системы в Москве. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин, являющийся одним из авторов законопроекта о штрафах за нарушения при управлении этим видом транспорта.
«Считаю, что внедрение верификации через mos.ru — хороший пилотный проект, который позволит оценить эффективность этого механизма. Если он покажет положительные результаты, думаю, будет можно рассмотреть возможность его распространения на регионы России — с интеграцией через „Госуслуги“, — заявил Шейкин. Его слова передает ТАСС.
Сенатор подчеркнул, что для успешного внедрения системы верификации необходимо учитывать технические возможности операторов проката и готовность регионов. По его словам, необходима дополнительная проработка механизма взаимодействия с представителями отрасли, региональными властями и экспертами в области безопасности дорожного движения.
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