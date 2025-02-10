Верификацию на «Госуслугах» при аренде электросамоката хотят ввести по всей стране

Сенатор Шейкин: в РФ введут верификацию при аренде электросамокатов
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Россиян могут обязать верифицироваться на «Госуслугах» при аренде электросамоката
Россиян могут обязать верифицироваться на «Госуслугах» при аренде электросамоката Фото:

В России могут ввести обязательную верификацию пользователей электросамокатов через портал «Госуслуги» в случае успешного тестирования данной системы в Москве. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин, являющийся одним из авторов законопроекта о штрафах за нарушения при управлении этим видом транспорта.

«Считаю, что внедрение верификации через mos.ru — хороший пилотный проект, который позволит оценить эффективность этого механизма. Если он покажет положительные результаты, думаю, будет можно рассмотреть возможность его распространения на регионы России — с интеграцией через „Госуслуги“, — заявил Шейкин. Его слова передает ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что для успешного внедрения системы верификации необходимо учитывать технические возможности операторов проката и готовность регионов. По его словам, необходима дополнительная проработка механизма взаимодействия с представителями отрасли, региональными властями и экспертами в области безопасности дорожного движения.

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В России могут ввести обязательную верификацию пользователей электросамокатов через портал «Госуслуги» в случае успешного тестирования данной системы в Москве. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин, являющийся одним из авторов законопроекта о штрафах за нарушения при управлении этим видом транспорта. «Считаю, что внедрение верификации через mos.ru — хороший пилотный проект, который позволит оценить эффективность этого механизма. Если он покажет положительные результаты, думаю, будет можно рассмотреть возможность его распространения на регионы России — с интеграцией через „Госуслуги“, — заявил Шейкин. Его слова передает ТАСС. Сенатор подчеркнул, что для успешного внедрения системы верификации необходимо учитывать технические возможности операторов проката и готовность регионов. По его словам, необходима дополнительная проработка механизма взаимодействия с представителями отрасли, региональными властями и экспертами в области безопасности дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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