Погибшему вице-губернатору Ефремову присвоили звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, погибшему в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на церемонии прощания во Владивостоке.
«Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена „Золотая звезда“», — рассказал Кожемяко на церемонии прощания с погибшими, которая проходит во Владивостоке.
Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, первый командир отряда «Тигр», погиб при выполнении боевых задач в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник МЧС Александр Иваровский и боец отряда Сергей Дмитриев. Их тела были доставлены в Приморье. Ефремов был награжден Георгиевским крестом, званиями «Герой ДНР» и «Герой Приморского края».
Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин впервые вручил медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам, которые пережили блокаду Ленинграда. Церемония прошла в честь 81-й годовщины снятия блокады в зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.
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